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O hata nedeniyle Apple Trakyalı oldu!

Apple'ın mobil cihazlarında kullandığı işletim sistemi iOS 12 birçok kişi tarafından merakla bekleniyordu ve geçtiğimiz günlerde yayınlandı. Ancak iOS 12'deki bir hata esprilere neden oldu. iOS 12'de rehberde H harfinin bulunmadığı ortaya çıktı. Trakya'da günlük konuşma dilinde genellikle kullanılmayan H harfi nedeniyle "Apple Trakyalı oldu" esprileri yapıldı...

20 Eylül 2018 Perşembe 11:10
O hata nedeniyle Apple Trakyalı oldu!

Apple tarafından iOS 12 yayınlandı fakat içinde bir hata bulunduran iOS 12 espirilere konu oldu. Kısa süre önce kullanıma sunulan ve milyonlarca kişi tarafından cihazlarına yüklenen iOS 12’de rehber bölümünde H harfi bulunmuyor. H harfi ile başlayan isimler hızlı erişim sağlayan alfabe sıralamasında görünmüyor. Ancak kişiler arasında ilerlediğinizde bu isimleri görebiliyorsunuz.

ios-12-rehberinde

HATANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hatanın sebebi bilinmiyor ve Apple bu konuda resmi bir açıklama da yapmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak küçük bir güncelleme ile hatanın kapatılacağı da düşünülüyor.

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