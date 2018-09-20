O hata nedeniyle Apple Trakyalı oldu!

Apple tarafından iOS 12 yayınlandı fakat içinde bir hata bulunduran iOS 12 espirilere konu oldu. Kısa süre önce kullanıma sunulan ve milyonlarca kişi tarafından cihazlarına yüklenen iOS 12’de rehber bölümünde H harfi bulunmuyor. H harfi ile başlayan isimler hızlı erişim sağlayan alfabe sıralamasında görünmüyor. Ancak kişiler arasında ilerlediğinizde bu isimleri görebiliyorsunuz.

HATANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Hatanın sebebi bilinmiyor ve Apple bu konuda resmi bir açıklama da yapmadı. Ancak önümüzdeki günlerde yapılacak küçük bir güncelleme ile hatanın kapatılacağı da düşünülüyor.