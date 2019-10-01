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O uygulamaları silin! Güvenlik uzmanlarından büyük hırsızlık uyarısı…

Telefonlarımıza birçok uygulama indiriyoruz ve indirirken ücretsizse fazla bir detayı araştırmıyoruz ancak bazı ücretsiz uygulamalar büyük dolandırıcılıklar barındırabiliyor. Uzmanlar Google Play’de bulunan bazı uygulamaların, ücretsiz deneme vaadiyle kullanıcılara 200 euro veya daha fazla ücretlendirme yaptıklarını tespit etti. Tespit edilen uygulamalardan bazıları halen indirilmeye devam ediliyor...

01 Ekim 2019 Salı 16:48
O uygulamaları silin! Güvenlik uzmanlarından büyük hırsızlık uyarısı…

Akıllı telefonlar için zararlı içeriği olan uygulamalar hakkında birçok uyarı yapılıyor ancak bu uyarı maliyeti en yüksek olanlardan. Uzmanların tespit ettiği zararlı uygulamalar, QR kod okuyucu, hesap makinesi, pusula gibi temel görevleri yerine getiren uygulamalar. Tespit edilen uygulamalar, kendi içinde zararlı kodlar bulundurmuyor. Yani mobil cihazınıza yüklemeniz durumunda, cihazınıza herhangi bir zarar vermiyor, ancak sorun bundan daha büyük.

UYGULAMALAR NASIL DOLANDIRIYOR?

Uygulama telefon yüklendiğinde, bir aylık ücretsiz premium abonelik kullanmak isteyip istemediğiniz soruluyor. Bu bildirim ekrana düştüğünde, premium aboneliğin ücreti hakkında bir bilgi verilmiyor. Siz bu bir aylık ücretsiz denemeyi kullanıp, süre bitmeden uygulamayı kaldırdığınızda aboneliğinizin sona erdiğini varsayabilirsiniz. Ancak durum öyle değil. Bir aylık ücretsiz denemenin ardından 200 euro ya da daha fazla ücretle karşılaşıyorsunuz. Bu ücret kredi kartınızdan ya da Play Store'a tanımladığınız otomatik bir ödeme yöntemi ile sizden alınıyor.

Sophos adlı güvenlik firmasının uyardığı programlardan biri bu QR Kod okuyucu.

MASUM GÖRÜNEN UYGULAMALARA DİKKAT!

Tespit edilen birçok uygulama Google Play’den kaldırıldı fakat QR kod okuyucu olan bir uygulama, bu şekilde çalışarak hala Play Store'da yer almaya devam ediyor.

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