Sosyal medya hesaplarının günümüz dünyasında oldukça yaygın ve neredeyse tüm hayatımızı kapsayacak bir şekilde kullanılıyor olması, bu hesapları sanal bir mecra olmanın ötesine taşıyor.

Hayatımıza dair pek çok bilgiyi paylaştığımız bu hesapların, ölümümüzden sonraki akıbeti de kullanıcalar tarafından merak ediliyor.

Peki, öldükten sonra sosyal medya hesaplarımız ne olacak? Facebook, Instagram, Twitter ve Youtube gibi platformların bu konudaki uygulamaları ne?

FACEBOOK

Facebook, kullanıcılara bu tür durumlarda devreye girmesi için iki farklı seçenek sunuyor. Kullanıcılar, istemeleri halinde hesaplarını anıtlaştırmanın yanı sıra Facebook’tan kalıcı olarak silinmesini talep edebiliyor.



Hesabın anıtlaştırılması durumunda ise hesabınızı yönetmesi için bir varis belirlenmesi gerekiyor.

Anıtlaştırılmış hesaplar

Anıtlaştırılan hesaplar, bir kişi vefat ettikten sonra kişinin arkadaşlarının ve ailesinin bir araya gelip anılarını paylaşmalarını sağlayan bir yerdir.

Anıtlaştırılmış hesapların temel özellikleri şunlardır:



Kişinin profilinde adının yanında ‘’Anısına’’ ifadesi yer alır.

Hesabın gizlilik ayarlarına bağlı olarak, kişinin arkadaşları anıtlaştırılmış zaman tünelinde anılarını paylaşabilir.

Kişinin paylaştığı içerikler (ör. fotoğraflar, gönderiler) Facebook’ta kalır ve paylaşıldıkları hedef kitle bunları Facebook’ta görebilir.

Anıtlaştırılmış profiller “Tanıyor Olabileceğin Kişiler” önerileri, doğum günü hatırlatmaları, reklamlar gibi herkese açık alanlarda görünmez.

Anıtlaştırılmış bir hesaba hiç kimse giriş yapamaz.

Hesap varisi olmayan biri anıtlaştırılmış hesaplarda değişiklik yapamaz.

Geçerli bir anıtlaştırma talebi alınması halinde, yöneticisinin hesabı anıtlaştırılan tek yöneticili Sayfalar Facebook’tan kaldırılır.

Hesabı silme

Hesabın tamamen silinmesi için hesap sahibinin birinci dereceden yakınınının kişinin öldüğünü resmi belgelerle platforma bildirmesi gerekiyor. Bu durumda tüm mesaj, fotoğraf, gönderi, yorum, ifade ve bilgilerinizin Facebook’tan derhal ve kalıcı olarak kaldırılacaktır.

Bunun için;



Ayarlar ve Gizlilik’i seçin ve ardından Ayarlar’a tıklayın.

Anıtlaştırma Ayarları’na tıklayın.

Aşağı inin, Vefat ettikten sonra hesabının silinmesini talep et’e ve Ölümden Sonra Sil’e tıklayın.

INSTAGRAM

Instagram, ölüm halinde hesabı anıtlaştırma veya kalıcı olarak silme seçeneklerini sunuyor.

Instagram, hesabınızın anıtlaştırılması veya tamamen silinmesi için birinci dereceden yakınınızın öldüğünüzü resmi belgelerle kanıtlamasını şart koşuyor.

Instagram, öldükten sonra hesabı anıtlaştırmak için, ölüm ilanı veya gazete haberi gibi belgeleri talep ederken, hesabın tamamen kaldırılması için de vefat eden kişinin doğum belgesi, ölüm belgesi ve vefat eden kişinin veya mirasının yasal temsilcisi olduğunuza dair bazı belgeler istiyor.



TWITTER

Twitter, vefat eden kişiye ait hesabın devre dışı bırakılması için kişinin yasal mirasçısı veya onaylanmış birinci derece aile üyesi ile birlikte hareket ediyor.

Bu tür durumlarda birinci derece aile üyeleri ve kişi adına hareket etme yetkisine sahip kişilerin, online form doldurarak Twitter ile iletişime geçmesi gerekiyor.



İsteğin gönderilmesinin ardından vefat eden kişi hakkında bilgiler, başvuran kişinin kimliğinin kopyası ve vefat eden kişinin ölüm sertifikası gibi ek ayrıntıların sunulması için gereken talimatlar e-posta ile iletiliyor. Ardından bu bilgiler platform tarafından incelenerek söz konusu hesap siliniyor.

YOUTUBE – GOOGLE

Video platformu YouTube, genellikle Google hesaplarıyla ilişkilendirilmektedir.

Bu nedenle Google kullanıcıları, ölmeden önce belirli bir süre işlem yapılmadığında hesaplarına ne olacağını belirlemek için ‘’Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi’’ni kullanabilirler.

Google’ın 'Hesabım' bölümünde yer alan 'Etkin olmayan hesap yöneticisi' özelliği ile hesabınızı kullanmayı bırakırsanız veya ölüm gibi bir sebeple bırakmak zorunda kalırsanız, fotoğraflarınıza, e-postalarınıza ve diğer belgelerinize ne olacağına şimdiden karar verebiliyorsunuz.

Kullanıcılar, hesaplarına belirlenen süre boyunca giriş yapmazsa önceden kayıtlı bir telefon numarası ve e-posta adresine bildirim gönderiliyor. Vefat ederseniz veya Google’ı kullanmayı bırakırsanız devreye giren bu özellik için kullanıcı önceden bir süre (3, 6, 12 veya 18 ay) belirliyor.



Seçilen bu süreye ulaşıldıktan sonra yanıt ver(e)mediyseniz kime bildirim gönderileceğini seçerek, hangi veri ve hizmetlere erişebileceklerine karar verebiliyorsunuz.

Belirlenen kişi e-posta ile bilgilendiriliyor ve kimliği önceden tanımlanmış bir telefon numarası aracılığıyla çok faktörlü kimlik doğrulaması kullanılarak doğrulanıyor. Daha sonra bu kişi, seçilen verilerin bir kopyasını indirebiliyor. Bu zamanaşımı süresi dolduğunda sizden yanıt alınamazsa, bilgilerinizi daha önceden seçtiğiniz kişilere verebildiğiniz gibi tamamen silinmesini de isteyebiliyorsunuz.

Etkin Olmayan Hesap Yöneticisi ile Gmail hesabınızın yanısıra, YouTube hesabınızdaki veya kanalınızdaki videolarınızı, Google Drive’daki fotoğraf, video ve belgelerinizi ve Google’ın diğer tüm servislerindeki içeriklerinizi yönetiliyorsunuz.