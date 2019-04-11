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Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?

11 Nisan 2019 Perşembe 14:24
Önümüzdeki 30 yıl içinde robotlaşacak mıyız?
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Teknolojinin her geçen gün gelişerek beraberinde büyük değişimler getirdiğini söyleyen , Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Aykut, “Önümüzdeki 30 yıl içerisinde yarı yapay, yarı mekanik ve biyonik olacağız” dedi.

İstanbul Kent Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksek Okulu,  ‘Sağlıkta Dijital Teknolojinin Geleceği’ başlıklı konferansa ev sahipliği yaptı. Fütüristler Derneği Başkan Yardımcısı , Dr. Mustafa Aykut’un konuşmacı olarak yer aldığı konferansa çok sayıda öğrenci ve akademisyen katıldı.

İnsan Genom Projesi ile sağlık sektörünün büyük bir ivme kazandığını ve atılan adımlarla insan ömrünün uzadığına dikkat çeken Aykut, “2000’den sonra doğan çocukların 100 yaşını kolaylıkla aşabileceğini bugünden tahmin edebiliyoruz.  Önümüzdeki 20-30 yıl içinde çok daha büyük değişiklikler olacak” ifadelerini kullandı.

“YAPAY ORGANLARIMIZ OLACAK”

Sensörler, robot teknolojisi, yapay zeka gibi birçok etkenin insan hayatında artık büyük bir yer tuttuğunu dile getiren Dr. Mustafa Aykut, üç boyutlu yazıcılarla birlikte yapay organlar olacağını vurguladı.

Aykut, sözlerine şöyle devam etti:

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“Teknoloji geliştikçe insan ömrü daha da uzayacak ve insanlar daha sağlıklı bir ömür geçirme imkanı bulacaklar. Ayrıca teknolojinin ilerlemesiyle üç boyutlu yazıcılarla yapılan ve biyolojik özelliği olan yapay organlar, doğuştan bizlerle gelen organların yerini alacak.

Bunun için önümüzdeki 10 yılı ön görüyoruz. 10 yıl içerisinde yapay pankreas, yapay damar, yapay mide gibi organlar, biyolojik biçimde kök hücrelerden üretilerek yazıcılardan çıkacak. Bu organlar nakil edildiğinde neresi bozulduysa o değiştirilerek yine insan ömrünün uzamasına katkı sağlayacak. Üstümüzdeki ve içimizdeki sensörlerle de hayatınız kontrol edilebilecek."

“CERRAHİDE ÇIĞIR AÇILACAK”

Robot teknolojisinin gelişmesiyle cerrahide çığır açılacağına dikkat çeken Mustafa Aykut, “Günümüzde şu an doktorlar robotik cerrahiler ile ameliyat yapabiliyorlar ancak dördüncü nesil teknoloji ile bu daha da ilerleyecek ve yapay zeka kullanan robot cerrahlar kendi kendine bazı ameliyatları yapabilecek” diye konuştu.

Sensörlerin de artık hayatın içinde yer aldığını dile getiren Aykut, " Sensörler vücudumuzun hem içinde hem de dışında olacak. Şu an saatlerimizin içinde olan sensörler var. Bunlar şimdilik giyilebilir teknoloji olarak dışarıdan kullanılıyor ama içerden de kullanılacak. Vücudumuzun içindeki faaliyetleri de sensörler aracılığıyla inceleyebilecek ve vücudunuzun içine konulan bir takım aygıtları o sensörler harekete geçirerek" ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
Robot
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