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Orion uzay aracı Dünya'ya indi

ABD'nin Ay'a insan taşımayı hedefleyen Artemis Ay Programı çerçevesinde Ay yörüngesine gönderdiği Orion uzay aracı, başarılı şekilde Dünya'ya geri döndü. Orion'un Dünya'ya dönüşü Apollo 17'nin Ay'a inişinin 50. yıl dönümüne denk geldi.

11 Aralık 2022 Pazar 23:24
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Orion uzay aracı Dünya'ya indi



ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA), Yunan Ay tanrıçası "Artemis"in adını verdiği ve 2025'te Ay'a dönüş için keşif görevi kapsamında Ay'ın yörüngesine gönderdiği Orion uzay aracının, Meksika açıklarında okyanusa indiği bildirildi.

NASA'dan yapılan açıklamada, Orion mürettebat modülü Artemis I adı verilen 25 günlük mürettebatsız test uçuşunu, Pasifik Okyanusu'nun Meksika açıklarına inerek tamamladığı belirtildi.

Açıklamada, Orion uzay aracının mürettebat modülünün yerel saatle 11.00'de taşıma modülünden başarıyla ayrıldığı, taşıma modülünün atmosferde güvenli bir şekilde yandığı ifade edilerek, mürettebat modülünün de atmosfere giriş yaptığı kaydedildi.

Modülün "sektirme tekniğini" kullanarak atmosfer içinde irtifasını artırıp azaltarak doğru ve tutarlı bir şekilde iniş yaptığı belirtilen açıklamada, "Orion atmosferle karşılaştığında oluşan muazzam ısının kapsülü çevreleyen havayı plazmaya dönüştürdüğü ve bunun da uzay aracıyla olan iletişimi kısa süreliğine aksattığı" bilgisine yer verildi.

Artemis I görevi kapsamında Orion uzay aracı, yaklaşık 1,3 milyon mil (2 milyon kilometre) yol kat ederek, mürettebat kapsülünü şimdiye dek Ay'ın yörüngesinde götürebileceği en uzak noktaya taşıdı.

Bir tür test görevi olan bu uçuşun bir amacı da Orion'un altındaki hizmet modülünün 10 küçük uyduyu Ay'ın yörüngesine ve Ay'a konuşlandırmasıydı, bu uydulardan 4'ünün konuşlandırılması başarısız olurken, 6'sının başarıyla Ay'ın yörüngesine yerleştiği belirtildi.

16 KASIM'DA FIRLATILMIŞTI

NASA 16 Kasım'da Orion uzay aracını Florida'nın Cape Canaveral bölgesinde bulunan Kennedy Uzay Üssü'nden fırlatmıştı.

Artemis I görevinin başarısıyla NASA, şimdi bu uçuşta toplanan verileri inceleyecek ve 2024'te kalkabilecek olan Artemis II görevi için bir ekip seçmeye çalışacak.

Artemis II, astronotları Artemis I ile benzer bir yörüngeye göndermeyi, ayın etrafında uçmayı ve yüzeyine inmeyi hedefleyecek.

Bu doğrultuda 2025'te başlatılması planlanan Artemis III göreviyle astronotların Ay'a yeniden ayak basması hedefleniyor.

Orion, 128 kilometre irtifa ile Ay'ın yörüngesinde yüzeye en yakın konumuna gelmişti.

37 MİLYAR DOLARA MAL OLDU

Orion uzay aracının tasarımı, inşası, testleri ve zemin tesisleri dahil olmak üzere şimdiye kadar NASA'ya en az 37 milyar dolara mal olduğu ifade ediliyor.

NASA, ismini Yunan mitolojisindeki Apollo'nun ikiz kız kardeşinden alan programla, Ay'a dönüşün yanı sıra Mars'a insan gönderebilecek daha uzun vadeli yolculuklar için bir Ay kolonisi kurmayı hedefliyor. 

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