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Orionid meteor yağmuru için geri sayım

Orionid meteorları Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başladı. Peki Orionid meteor yağmuru nedir? Orionid meteor yağmurunu en iyi hangi tarihte ve nasıl gözlemleriz?

21 Ekim 2018 Pazar 16:27
Orionid meteor yağmuru için geri sayım

  • Orionid meteor yağmuru şölenini kaçırmak istemeyenler iki gece uykusuz kalacak zira gökyüzünü meraklılarını görsel bir şölen sunuyor.

  • Ekim ayının ilk günlerinde gezegenimize ulaşmaya başlayan meteorların gökyüzünde oluşturduğu ve 'Orion meteor yağmuru' olarak da bilinen meteor yağmuru 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek.

  • NASA'nın verdiği bilgilere göre meteorlar saatte ortalama 240 bin km hızla yol alıyor ve bu hızla hareket eden meteorlar gökyüzünde birkaç saniyeden bir dakikaya kadar süren parıldamalar yaratıyor. 

    Meteor yağmurlarını gözlemek için insan gözü dışında özel bir gözlem aletine ihtiyaç yok.

  • Ancak hava koşullarının uygun olduğu, şehre uzak noktalardan ve ışıksız bölgelerde, meteor yağmurunu izlemek daha kolay olacak.

  • Uzmanlar bu şölenin en iyi izleneceği saat aralığının ise gece 1 ile 4 arası olacağını belirtiyor.

  • ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

    ORİONİD METEOR YAĞMURU NEDİR?

    Her yıl Ekim ayında gözlemlenen Orionid meteor yağmurları Halley kuyruklu yıldızının enkaz bulutu tarafından üretilen iki meteor yağmurundan biridir.

  • En son 1986’da selamlaştığımız Halley, Güneş etrafındaki bir turunu 76 yılda tamamlıyor.

  • Dünya’dan görülebileceği en yakın tarih ise 2061 yılı oluyor.

  • ORİONİD METEOR YAĞMURU'NUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

    ORİONİD METEOR YAĞMURU'NUN FOTOĞRAFI NASIL ÇEKİLİR?

    Yılda bir gerçekleşen gökyüzü şöleni Orionid Meteor Yağmuru 21-22 Ekim tarihleri arasında izlenebilecek. İşte bu gökyüzü şölenini fotoğraflayabilmeniz için yapılması gerekenler...

  • DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

    DOĞRU ZAMANI BEKLEYİN

    Orionid meteor yağmuru sırasında güzel kareler elde etmekte niyetliyseniz doğru bölgeyi seçmenizde de önemli.

  • Ay’ın ışığı gösteriyi izlemeyi güçleştirebilir; dolayısıyla gözlem için en uygun zaman, gece yarısı ile şafak arasındaki; yani Ay’ın küçülmeye başladığı saatler.

  • İster meteor yağmurları ister yıldız çekimleri olsun şehir ışıklarından uzak bir noktada, temiz bir gökyüzü ve uygun hava koşullarını yakalamak lazım.

  • Göktaşları kentsel alanların parlak gökyüzlerinde bile görülebilir, ancak bu durumda ideal ortama kıyasla göktaşlarının ancak dörtte birini görebilirsiniz.

  • Nerede olursanız olun gökyüzünü izlemeye başlamadan yarım saat önce gözlerinizi karanlığa alıştırmaya çalışın.

  • TELE LENS KULLANMAYIN

    TELE LENS KULLANMAYIN

    Tele lensler her ne kadar uzak cisimleri çekmek için faydalı olsa da konu, gece ve gökyüzü çekimi olduğunda sonuç tam bir hüsran oluyor.

  • Bu yüzden size tavsiyemiz meteor yağmurunu fotoğraflarken tercihinizi daha geniş açılı lenslerden yana kullanmanız.

  • Gece çekimlerinde iyi sonuçlar elde etmek için ilk yapmanız gereken şeylerden biri kameranızı sabitlemek.

  • Az ışıklı ortamlarda kameranızı sabitleyeceğiniz bir tripot'unuz yoksa kameranızı sabit bir yere konumlandırabilirsiniz.

  • ZAMANLAYICI İLE ÇEKİM YAPIN

    ZAMANLAYICI İLE ÇEKİM YAPIN

    Gece, az ışığın olduğu ortamlarda iyi fotoğraflar elde edebilmek için yapanız gereken bir başka şey ise zamanlayıcı yani kumanda kullanmak.

  • Makinamızın deklanşörüne bakmak titreşimlere neden olabilir bu nedenle kumanda kullanmak her zaman daha iyi sonuçlar verir.

  • Makinamızı tripod'a yerleştirdikten ve kumandamızı bağladıktan sonra sıra çekim ayarlarına geliyor.

  • Burada profesyonel veya yarı profesyonel fotoğraf makinalarıyla iki çekim yöntemi kullanabilirsiniz.

  • UZUN POZLAMA

    UZUN POZLAMA

    İlk olarak 'bulb' modunu kullanarak 30 dakika, 45 dakika hatta 1 saatlik ve daha fazla pozlamalar yapabilirsiniz.

  • Makinamızın diyafram ayarını lensimizin imkan verdiği en açık konuma getiriyoruz.

  • Gece çekimlerin veya yıldız pozlamaların en sıkıntılı konulardan biri netleme problemidir. Kullandığınız lensin üzerinde netleme halkasında sozsuzluk işareti bulunuyorsa sorun nispeten çözülmüş oluyor.

  • Eğer yoksa yakınlarınızdaki ağaç gibi, yapı gibi yerlere ışık tutarak netlemeyi sağlayabiliriz. Ama netlemeyi kesinlikle manuel olarak yapmak lazım, otomatik netlemeyi bu durumda kullanmamak doğru sonuçlar vermeyebilir.

  • Artık sadece kadrajımızı belirlemek kaldı. Kadrajı ayarlarken yüksek ışıklı bir cismin kadraja girmemesine dikkat etmemiz lazım. Uzun süreli pozlama yapacağımız için bu ışıklı nesneler çok parlayacak ve fotoğrafı bozacaktır.

  • Kadrajınıza imkanınız varsa ev, otomobil, ağaç, kayalık, kulübe gibi farklı cisimler kullanarak güçlendirebilirsiniz. Karanlıkta kalan bu cisimler ekstra ışık kaynağı kullanarak aydınlatabilirsiniz.

  • Yıldız çekimlerinde eğer 45 dakika gibi uzun süreler beklemek istemiyorsanız kullanabileceğiniz bir yöntemde, daha kısa süreli çekeceğiniz yüzlerce fotoğrafı birleştirmek.

  • 30 saniye enstantane değeri, yine açık diyafram ve yüksek ISO değerleriyle (1600-3000) 100'lerce fotoğraf çekip bunları birleştirebilirsiniz.

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