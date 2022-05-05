Künye
Kıbrıs 11
az bulutlu
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Ozanköy'de mide bulandıran olay!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Sahte pasaportla yakalandılar!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Udeh, Cezaevi'ne gönderildi!
Eşini hastanelik etti
Eşini hastanelik etti
9 yıl hapis cezası aldı!
9 yıl hapis cezası aldı!

Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü

Bodrum'da, ot biçme makinesinin fırlattığı taş başına isabet eden kişi yaşamını yitirdi.

05 Mayıs 2022 Perşembe 07:56
675 Okunma
Ot biçme makinesinden fırlayan taş öldürdü

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, babasının kullandığı ot biçme makinesinden fırlayan taş başına isabet eden kişi hayatını kaybetti.

Pınarlıbelen Mahallesi'nde babası O.K. ile tarlada 48 TF 154 plakalı traktöre bağlanan ot biçme makinesiyle çalışan Nebi K. (38) makinadan fırlayan taşın hızla başına isabet etmesi sonucu yere yığıldı.

Oğlunun yerde hareketsiz yattığını gören babanın ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Nebi K'nin yaşamını yitirdiğini belirledi. Olayın ardından fenalaşan baba sağlık ekiplerince Bodrum Devlet Hastanesine götürüldü.

Nebi K'nin cesedi, incelemenin ardından otopsi için Bodrum Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı.

Öte yandan Nebi K'nin Bodrum Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü personeli olduğu öğrenildi.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'da beklenen oluyor
Instagram'da beklenen oluyor
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...
WhatsApp'ta bir hayal gerçek oluyor! Aynı hesabı...
iPhone 14 sızıntıları tam gaz!
iPhone 14 sızıntıları tam gaz!










    Copyright © 2022 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Marmara Bölgesi 13. Sokak No:3

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim