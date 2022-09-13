Oyunlar, kullanıcı bilgilerini çalıyor

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Hedefte popüler oyunlar var

Kaspersky, küresel olarak hassas verileri toplayan ve en popüler oyunlardan bazılarını taklit ederek yayılan kötü amaçlı yazılımların saldırısına uğrayan kullanıcı sayısının, yılın ilk yarısında 2021'in ilk yarısına göre yüzde 13 arttığını duyurdu.

AA'da yer alan habere göre, güvenilir olmayan kaynaklardan ücretsiz olarak yeni oyunlar indirmeye çalışan oyuncular; kötü amaçlı yazılımlarla karşılaşırken, oyun hesaplarını ve paralarını kaybetti.

1 Temmuz 2021-30 Haziran 2022'ye kadar olan sürede Kaspersky güvenlik çözümleri, 28 oyun veya oyun serisini taklit eden yaklaşık 92 bin kötü amaçlı veya istenmeyen benzersiz dosyadan etkilenen 384 binden fazla kullanıcı tespit etti.

Aynı dönemde Türkiye'de 7 bin 906 tekil kullanıcı, 5 bin 492 kötü amaçlı ve istenmeyen dosyadan etkilendi.

Korsan oyunlar tehlike saçıyor

Çoğu zaman kullanıcılar resmi sitelerden değil, üçüncü taraf web sayfalarından oyun indirmeye çalıştıklarında kötü amaçlı dosyalarla karşılaşıyor.

Bu, özellikle oyunun oldukça pahalı olduğu ve oyuncunun güvenilir olmayan sitelerde oyunun ücretsiz bir kopyasını bularak paradan tasarruf etmek istediği durumlarda geçerli.

Ancak oyuncular bu durumda meşru sürüme para vermeye kıyasla çok daha fazlasını kaybediyorlar.

Örneğin birçok kötü amaçlı dosya, cihazlara bulaşarak oyun hesaplarına giriş bilgilerini, banka bilgilerini ve hatta kripto cüzdan verilerini çalıyor.