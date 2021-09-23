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Oyunlardaki büyük tehlike!

Yapılan yeni bir çalışma dünya genelinde milyonlarca kişinin tercih ettiği çevrim içi oyunlardaki tehlikeye dikkat çekti. Oyunlarda etkileşimi artırmak için tasarlanan sohbet odalarının ırkçılık, homofobi gibi nefret söylemlerine alan açtığı belirtildi. Bu odaların zaman içerinde radikalleşmeye yol açabileceği uyarısı yapıldı.

23 Eylül 2021 Perşembe 09:29
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Oyunlardaki büyük tehlike!

İngiltere yapılan bir çalışmaya göre video oyunlarında büyük bir tehlike bulunuyor.

Özellikle şiddet oyunlarının çocukları şiddete yöneltip yöneltmediği konusunda yıllardır devam eden bir tartışma vardı.

BBC'de yer alan haberde üç aylık araştırmada anti-Semitizm, ırkçılık ve homofobi oyunlardaki mesajlaşma kutularında yayılıyor.

Yani nefret mesajlarını yaymak isteyen aşırıcılar aralarında çocukların da bulunduğu geniş bir kitleye buradan ulaşabiliyor.

Söz konusu platformlar arasında DLive ve Odysee gibi popüler çevrimiçi sohbet odaları da var.

Dünya genelinde milyonlarca insanın oynadığı Call of Duty ve özellikle çocukların hayran olduğu Minecraft bu iki platformda da konuşuluyor.

Çalışmada kamuya açık alanda yapılan bazı sohbetlerin daha sonra özel Telegram gruplarına taşındığı aktarıldı.

İşte bu aşamadan itibaren radikalleşme riski ortaya çıkıyor.

Faşizm karşıtı sivil toplum örgütü Hope Not Hate'ten Joe Mulhall, "Artık görüşmelere gitmeye başlıyorsunuz. Politika gibi oyun dışı konular daha rahat konuşuluyor" dedi.

Telegram'dan bu tür sohbetlerin ve sohbet odalarının sürekli olarak takip edildiği açıklaması yapıldı.

Son Güncelleme: 23.09.2021 09:36
Anahtar Kelimeler:
OyunTehlike
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