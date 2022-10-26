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Özelliklerini tek tek sıraladılar: Çok şey değişecek

iPhone 15 serisi dört gözle bekleniyor. iPhone 14 serisinin tanıtılmasıyla gözler artık iPhone 15 serisine çevrilmiş durumda. iPhone 15'in özellikleri arasında neler olacağı çok merak ediliyor! Yeni bir raporda ise iPhone 15 Pro'nun özellikleri tek tek sıralandı. Görünüşe göre iPhone 15 Pro ile iPhone dünyasında çok şey değişecek!

26 Ekim 2022 Çarşamba 18:02
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Özelliklerini tek tek sıraladılar: Çok şey değişecek



iPhone 15 serisi şimdiden merak ettirmeye başladı. Bunun en büyük nedenlerinden biri, standart iPhone 14 modelleriyle iPhone 13 arasında fazla bir fark olmaması nedeniyle iPhone 15'te bir devrim beklentisi oluşması. Bir diğeri ise önü çok açık olduğu için iPhone 15 Pro'da çok daha iyi bir şekilde çalışması beklenen Dynamic Island (Dinamik Ada). Üstelik Avrupa Birliği'nin tek tip şarj düzenlemesine gitmesi ve USB-C girişinin standart hale getirilmesi de iPhone 15 serisine olan beklentileri artırmış durumda. TrendForce'un yakın tarihli raporu ise iPhone 15 Pro'nun sahip olacağı özellikler hakkında önemli bilgiler sundu.

iPHONE'LAR YİNE DÖRT MODELDEN OLUŞACAK

iPhone 15 serisini dört gözle beklediği söyleyen TrendForce, Apple'ın iki farklı işlemci içeren dört yeni model sunacağını belirtti. Böylece iPhone 14 serisinde olduğu gibi standart ve Pro modeller arasında yine bir ayrım olacak. Raporda Pro modeller için (muhtemelen iPhone 15 Pro ve iPhone 15 Ultra olarak adlandırılacaklar) sıralanan özellikler ise şu şekilde;

  • Lightning'ten USB-C'ye geçilecek.
  • 8 GB RAM yer alacak.
  • Kamera özellikleri iyileştirilecek.
  • 8 bileşenli ana lens ile periskop kamera gelecek.
  • Yine Qualcomm'un 5G modemi kullanılacak.

APPLE KENDİ MODEMİNİ NEDEN KULLANMAYACAK?

Şirketin test sonuçları istediği gibi olmadığı için kendi 5G modemi yerine, Qualcomm'un modemini kullanmaya devam edeceği belirtildi. Şirketin kendi geliştirdiği 5G modemin ise 2024 yılında resmi olarak tanıtılması bekleniyor.

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