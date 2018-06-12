Paylaştığınız her şey artık...

Facebook'un 3 yılı aşkın bir süredir kullanıcılarına sunduğu On This Day özelliği, ilk günden bu yana sürekli geliştirilmeye devam etti. Hatalarından arındırılarak bugünkü haline gelen özellik yeterli gelmemiş olacak ki Facebook çok daha fazlasını yapmayı planlıyor. Facebook 'Memories' yani 'Anılar' adını taşıyan bu özellik, kullanıcıların anılarını tek çatı altında topluyor.

Peki Memories nasıl çalışacak? Öncelikle kendine özel ayrı bir sekmesi olacak "Memories" özelliği, masaüstünde ekranın sol tarafındaki sekmelerde yer alırken; mobil uygulamadaysa sağ alttan "More" seçeneğine tıklanarak görülebilecek. Aynı zamanda özellik bildirimlerde ve News Feed'de de zaman zaman gözükecek. "facebook.com/memories" adresinden de özelliğe ulaşılabilecek.

"Memories" özelliğiyle geçmiş yıllarda bugün arkadaş olduğunuz kişileri görebilecek, arkadaşlık yıldönümlerinize özel videolar ve kolajlar bulabileceksiniz. Ayrıca sadece bugüne özel değil, birkaç gündür girmiyorsanız geçmiş haftaya yönelik geçen senelerdeki önemli olayları da görebileceksiniz.