Pentagon çalışanlarını yapay zeka ile izleyecek

Bu algoritma Pentagon'daki çalışanların telefonları vasıtasıyla onları ses tonundan, yürüyüşünden tanıyabilecek.



nextgov.com teknoloji sitesinin haberine göre, Pentagon'un, New York'taki TWOSENSE.AI şirketiyle tasarladıkları yeni yapay zeka algoritması, Pentagonun çalışanları için kullandıkları geçiş kartı uygulamasının yerini alacak. Geliştirilen bu sistem sayesinde çalışanların kimlikleri, ses tonları ve nasıl hareket ettiklerini izleyebilecek





Yapay zeka algoritması kullanıcının nasıl yürüdüğü, işe nasıl gelip gittiği ve iş yerindeki serbest zamanlarını nasıl geçirdiği gibi davranışlarını sürekli olarak gözlemleyebilecek. Kullanıcının kimliğini de otomatik ve sürekli olarak onaylayabilecek.Sistem ayrıca algoritmanın güven derecesini denetleyerek her zaman ve koşulda doğru kişinin cihazı kullandığından emin olacakHabere göre, Savunma Bilgi Sistemleri Kurumu (DISA) bu sistemin kullanılabilmesi çin geçtiğimiz ekim ayında Pentagon'a 2.4 milyon dolar fon sağladı.