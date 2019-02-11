Pentagon çalışanlarını yapay zeka ile izleyecek

Bu algoritma Pentagon'daki çalışanların telefonları vasıtasıyla onları ses tonundan, yürüyüşünden tanıyabilecek.
nextgov.com teknoloji sitesinin haberine göre, Pentagon'un, New York'taki TWOSENSE.AI şirketiyle tasarladıkları yeni yapay zeka algoritması, Pentagonun çalışanları için kullandıkları geçiş kartı uygulamasının yerini alacak. Geliştirilen bu sistem sayesinde çalışanların kimlikleri, ses tonları ve nasıl hareket ettiklerini izleyebilecek
Sistem ayrıca algoritmanın güven derecesini denetleyerek her zaman ve koşulda doğru kişinin cihazı kullandığından emin olacak
Habere göre, Savunma Bilgi Sistemleri Kurumu (DISA) bu sistemin kullanılabilmesi çin geçtiğimiz ekim ayında Pentagon'a 2.4 milyon dolar fon sağladı.