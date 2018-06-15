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Periscope'a yönelik "erişim engelleme uyarısı" kararı

Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine açtığı dava, canlı video uygulaması Periscop'a erişimin engellenmesi uyarısı verilmesi kararıyla sonuçlandı...

15 Haziran 2018 Cuma 09:23
Periscope'a yönelik "erişim engelleme uyarısı" kararı

Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine açtığı dava, canlı video uygulaması Periscop'a erişimin engellenmesi uyarısı verilmesi kararıyla sonuçlanan Periscope İletişim adlı şirket adına yapılan açıklamada, "sürecin davalılara ait sosyal medya platformunda paylaşılan içerik ve görüşlerle hiçbir ilgisinin olmadığı, fikri mülkiyet hakları dışında bir boyutu bulunmadığı" belirtildi. 

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi'nin, @Periscopeco ve www.periscope.tv'yi bünyesinde barındıran Twitter ve Apple ile Google INC. aleyhine, Türkiye'de faaliyet gösteren Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. adlı bir firmanın, "marka hakkına tecavüzün tespiti" talebiyle açtığı davayı kabul etmesi ve erişimin engellenmesi uyarısı verilmesi yönünde kararı sonrası, davacı şirket tarafından bir basın açıklaması yapıldı. 

"BİLGİ KİRLİLİĞİNE KARŞI.."

Şirketin genel müdürü Gökhan Selamet tarafından yapılan açıklamada, Türkiye'de Periscope canlı yayın platformuna ilişkin olarak alınan mahkeme kararı neticesinde kamuoyunda oluşan bilgi kirliliğine karşı, şirket tarafından bir açıklama yapma gereği duyulduğu bildirildi.
Şirket markasının 2010 yılında tescil edildiği ve Periscope markasıyla www.periscope.com.tr üzerinden iletişim tabanlı hizmetlerinin sürdürüldüğü bilgisi verilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Marka tecavüzüne ilişkin yasal süreç avukatlarımız tarafından 2015 yılında başlatılmıştır. Yaklaşık 3 yıldır devam eden süreçte, önce Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından ve ardından da geçtiğimiz Ocak ayında, Ankara'da ihtisas mahkemesi tarafından karşı tarafın tüm marka tescil talepleri reddedilmiştir. 

İstanbul’da devam etmekte olan marka tecavüzü davasında ise deliller ve bilirkişi raporlarıyla üstün marka hakkımız açıkça ortaya konmuş, mahkeme tarafından davalı platformun Türkiye'de Periscope ismi altındaki tüm faaliyetlerinin durdurulmasına karar verilmiştir. Söz konusu sürecin davalılara ait sosyal medya platformunda paylaşılan içerik ve görüşlerle hiçbir ilgisi olmayıp, fikri mülkiyet hakları dışında bir boyutu da yoktur."

KARAR

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İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, 12 Haziran'da yapılan duruşmada verdiği kararla, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul etmiş, davalıların, davacının Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında, içerikte, adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetmişti.

Mahkeme, durdurma mümkün olmadığı takdirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirtmiş, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar vermişti.

İstanbul 2. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesindeki dokuzuncu duruşmaya, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti'yi temsilen avukat Mustafa Ocak, davalılar Twitter, Apple Inc. ve Google Inc'i temsilen de avukatlar katıldı. 

Beyanı sorulan davacı şirket avukatı Mustafa Ocak, "Davalılar, tescilli bir markaları olmadan müvekkil şirket markasına sistematik olarak tecavüz halini devam ettirmektedir. Tecavüz halini sonlandıracak nitelikte karar alınmasını talep ediyoruz." dedi.

Davalı Twitter Inc. avukatı Ceyda Karaoğlan ise davacının faaliyet alanının bambaşka olduğunu ifade ederek, "Marka ihlali olduğunu düşünmemekteyiz. Zira tüketici aslında davacıdan hizmet aldığını düşünürken farkında olmadan müvekkil şirket Twitter'dan hizmet alıyor değildir." diye konuştu. 

Davalı Google Inc. avukatı Tolga Uluay da "Google'nin mahkeme kararı olmadan talebin gereğini yapması mümkün değildir. Alan adı sonu bölümündeki Periscope kullanımı ibaresi marka kullanımı teşkil etmez." dedi. 
Appe Inc. avukatı Mutlu Yıldırım Köse ise yer sağlayıcı konumunda olan müvekkil şirketin hiç bir şekilde sorumlu olmadığını ve dava açılmadan davalı tarafından yapılan bildirimlerin hukuka uygun olmadığını öne sürerek, davanın reddini istedi. 

KARAR

Davayı karara bağlayan mahkeme, davacı Periscope İletişim ve Prodüksiyon Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından davalı şirketler aleyhine açılan davayı kabul ederek, davalıların davacının Türkiye Patent Enstitüsü (TPE) nezdinde tescilli Periscope ibareli marka hakkına tecavüzün tespiti ile davalıların Türkiye sınırları içerisinde tecavüz oluşturan Periscope adı altındaki her türlü reklam, tanıtım faaliyetleri ile Periscope ibaresinin, tanıtım sayfalarında içerikte adres bağlantılarında kullanımının durdurulmasına hükmetti. 

Durdurma mümkün olmadığı takdirde davalıların tecavüz suçunu oluşturacaklarını belirten mahkeme, davalıların mobil Periscope uygulaması @periscopeco isimli Twitter hesabı ve www.periscope.tv isimli internet sitesinin Türkiye'den erişiminin engellenmesine karar verdi.

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Son Güncelleme: 15.06.2018 09:29
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