PlayStation 4 için kritik güncelleme yayınlandı!

PlayStation 4'lerde karşılaşılan önemli bir problem gelen son güncelleme ile giderildi. Reddit’te ortaya çıkan Playstation hatası, oldukça çok konuşulmuştu. Daha önce iOS ve Android işletim sistemlerinde, karmaşık karakterli mesajların alınması ile ortaya çıkan duruma benzer şekilde ortaya çıkan hata, Playstation’un işletim sistemini de etkilemişti.

Fakat, mobil cihazlarda telefonunuzu yeniden başlatmanızla çözülebilecek olan sorun, Playstation üzerinde çok daha büyük bir hasara yol açtığı belirtilmişti.

PS4 Sistem Yazılımı Güncellemesi 6.02 ile birlikte kullanıcıların başına bela olan PlayStation hatasını ortadan kaldırılıyor. Bunun haricinde bir takım performans iyileştirmeleri ile ön plana çıkan güncelleme de ne yazık ki, PlayStation Network Çevrimiçi Kimlik Değiştirme Özelliği‘nin kullanıma sunulmadığını da belirmekte yarar var.