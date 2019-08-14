PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı

Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.

RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor.

Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.