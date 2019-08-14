PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı

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Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.
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PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?
Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtti.
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RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor.
Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.
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Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.
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SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI
Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.
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No Man's Sky - 3.95 milyon
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Resident Evil 7 - 5.97 milyon
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Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon
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Overwatch - 10.2 milyon
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The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon
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Minecraft - 25.6 milyon
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Battlefield 4 - 13.9 milyon
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Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon
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Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon
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Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon
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FIFA 19 - 32.5 milyon
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Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon
PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı
Japonya merkezli Sony'nin merakla beklenen yeni modeli PlayStation 5'in tanıtılacağı tarih sızdı.
14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15