Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız alerjiniz olabilir!
Et yedikten sonra bunları yaşıyorsanız...
Sakatatın faydaları nelerdir?
Sakatatın faydaları nelerdir?
Çin dijital paraya hazır
Çin dijital paraya hazır
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
Son Dakika
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP...
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka tüketin
Doğal yöntemle zayıflamak için mutlaka...

PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı

Japonya merkezli Sony'nin merakla beklenen yeni modeli PlayStation 5'in tanıtılacağı tarih sızdı.

14 Ağustos 2019 Çarşamba 16:15
PlayStation 5’in tanıtılacağı tarih sızdı

  • Sony'den sızdırılan e-postaya göre Sony, 2020 yılının şubat ayında bir toplantı düzenleyecek. "PlayStation Meeting 2020" isimli lansmanda PS 5 görücüye çıkacak.

  • PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    PLAYSTATİON 5'İN FİYATI NE KADAR OLACAK?

    Ace Research Institute Analisti Hideki Yasuda, yeni oyun konsolunun 499 dolar fiyat etiketi ile satışa sunulacağını belirtti.

  • RuthenicCookie, yeni oyun konsolunun Ryzen 8 Core işlemcisiyle geleceğini belirtiyor. 

    Konsolun özellikleri arasında ise elbette en merak edilen kısım TFLOPS değeri. PS5 yine analistlerin çıkarımlarına göre 10 TFLOPS‘tan daha yüksek bir değere sahip olacak.

  • Xbox Scorpio‘nun 6 TFLOPS, PS4 Pro‘nun 4.2 TFLOPS olduğu düşünülünce bu gerçekten de çok ciddi bir fark.

  • SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

    SONY YANLIŞLIKLA PS4'TE EN ÇOK OYNANAN OYUNLARI AÇIKLADI

    Japonya merkezli teknoloji devi Sony'nin bugün yayınladığı 'My PS4 Life' isimli uygulaması, PlayStation 4 için piyasaya çıkan oyunlardan gelmiş geçmiş en fazla oynananları ortaya çıkardı.

  • No Man's Sky - 3.95 milyon

  • Resident Evil 7 - 5.97 milyon 

  • Red Dead Redemption 2 - 6.1 milyon 

  • Overwatch - 10.2 milyon 

  • The Last of Us: Remastered - 15.9 milyon 

  • Minecraft - 25.6 milyon 

  • Battlefield 4 - 13.9 milyon 

  • Call of Duty: Ghosts - 12.6 milyon 

  • Call of Duty: Black Ops 4 - 9.23 milyon 

  • Call of Duty: World War 2 - 24.6 milyon 

  • FIFA 19 - 32.5 milyon 

  • Grand Theft Auto 5 - 51.7 milyon 

banner22
Anahtar Kelimeler:
PlayStation 5
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Atıktan enerji elde edebilen 'akıllı ev' tasarladılar
Atıktan enerji elde edebilen 'akıllı ev' tasarladılar
Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti
Facebook Messenger aramalarını dinlediğini kabul etti
20 milyon dolara satılacak
20 milyon dolara satılacak

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim