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Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi

Plüton'un milyarlarca mil uzağında ve "The Goblin (Gulyabani)" adını verdikleri yeni bir cisim tespit edildi. 

03 Ekim 2018 Çarşamba 10:53
Plüton'un milyarlarca mil ötesinde yeni bir cisim keşfedildi

Uluslararası Astronomi Birliğine bağlı Gezegen Merkezi'nden yapılan açıklamada, Güneş Sistemi içinde Plüton'un milyarlarca mil uzağında, kendine ait yörüngesi olan bir cisim keşfedildiği belirtildi. 

Bilim insanları söz konusu cisme "The Goblin (Gulyabani)" adını verdiklerini belirtti. 

Carnegie Bilim Enstitüsü Gök Bilimcisi Scott Sheppard, cisme, Güneş Sistemi'nde var olduğuna inanılan 9'uncu gezegen olabilecek "Planet X'i" ararken ulaştıklarını belirterek, "Bu keşifle Planet X'in gerçekten var olma ihtimali yüzde 90'a ulaştı." diye konuştu.

Varlığı ilk kez 1915'te Percival Lowell tarafından öngörülen Plüton'u, 1930'da ClydeTombaugh keşfetmişti. 76 yıl boyunca Güneş Sistemi'nin 9'uncu gezegeni olarak kabul edilen Plüton, 2006'da "cüce gezegen"liğe düşürülmüştü.

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Anahtar Kelimeler:
PlütonCisimKeşifThe GoblinGulyabaniUzayTeknolojiHaber
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