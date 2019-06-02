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Pokemon Go oyuncularına kötü haber!

02 Haziran 2019 Pazar 11:14
Pokemon Go oyuncularına kötü haber!
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Ülkemizde resmi olarak yayınlanmasa da milyonlarca kullanıcısı olan Pokemon Go, yaratıcısı Niantic Games tarafından Apple Watch kullanıcılarını kapsayan kararını açıkladı.

Pokemon Go, Apple Watch için kullanılabilir olmayacak

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Niantic, 1 Temmuz 2019 tarihinden itibaren oyuncuların verilerini Apple Watch ile senkronize edemeyeceklerini açıkladı. Bu değişimin temel sebebi şirketin 2018’de başlattığı Adventure Sync özelliğinden kaynaklanıyor.

Adventure Sync özelliği, kullanıcıların Pokemon Go telefon üzerinden kullanılmadığı zamanlarda kat edilen mesafeyi kaydetmelerini sağlıyor. Oyun iOS Sağlık ve Google Fit ile senkronize edilmesi kullanıcıların haftalık rapor almaları sağlanıyor. Gerçek hayatta alınan mesafelerin oyunla senkronize edilip daha çok Pokemon yakalanması hedefleniyor.

Şirketin destek sayfasında Apple Watch için yapılacak değişikliklerin nedenlerini de açıklandı;

“Adventute Sync; Pokémon eğitmenlerine adımlarını izleme, Buddy Candy kazanma ve Pokémon Yumurtası açma işlemlerini 2 ayrı cihaz yerine tek bir mobil cihazda yapma olanağı sağladığından eğitmenlerin oyunlarını artık 2’ye bölmeleri gerekmeyecek şekilde Adventure Sync’i yeniden düzenliyoruz.” şeklinde açıkladı. (shiftdelete)

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Anahtar Kelimeler:
Pokemon GoApple WatchOyuncularTeknolojiOyunHaber
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