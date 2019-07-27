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Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor

27 Temmuz 2019 Cumartesi 15:58
Pokemon oyunu, Google Play'den kaldırılıyor

Pokemon Company’nin ilk zamanlarında sevilmesine rağmen son zamanlarda fazlasıyla eleştiriye maruz kalan oyunu Pokemon Duel, 31 Ekim’de Google Play Store’dan kaldırılacak. Bunun bir sebebinin oyunun son zamanlarda çıkan hatalar yüzünden oynanamaz hale geldiği düşünülürken bir diğer sebebinin ise yeni çıkacak olan Pokemon Masters oyunu olduğu düşünülüyor.

Pokemon Duel, Pokemon figürlerini dünyanın her yerindeki insanlarla birlikte rekabet ettirebileceğiniz bir strateji masa oyunu. Pokémon Go gibi devasa bir başarıya imza atmasa da WCCFtech’e göre Pokemon Duel, Google Play Store’da çıktığı günden beri 38 milyon kere indirildi. Oyun, Ocak 2017'den beri mağazada bulunuyordu.

Eğer oyunda vakit geçirip oyun içerisinde uzun süre emek verip oyun içi harcamalar yaptıysanız, size kötü bir haberimiz var. Oyun, 31 Ekim günü Google Play Store’dan kaldırılacak. Şu anda oyunun sayfasına girerseniz son zamanlarda oyuncular tarafından atılan şikayetleri görebilirsiniz. Şikayetlerde yeni getirilen figürlerin eskileri işe yaramaz hale getirdikleri ve oyundaki hataların artık oyunu oynanamaz hale getirdiği de yer alıyor.  

Pokemon Company’nin neden Pokemon Duel’i mağazadan kaldırdığı konusunda ise bazı teoriler var. Bunlardan biri, oyun eskiden olduğu gibi oyunu para ödemeden oynayan kişileri artık cezbetmiyor. Bir diğeri ise Pokemon Masters’ın hem iOS hem de Android platformlarına gelecek olması ile birlikte Pokemon Company’nin kendisi ile rekabet etmek istememesi.  

Yaklaşan Pokemon Masters oyununda oyuncular, takımlarını oluşturup 3v3 gerçek zamanlı karşılaşmalar yapacaklar. Başka bir deyişle, takımlar sırayla masaya çıkmayacaklar, bu yüzden yeni ittifaklar kurup onları hayatta tutmak için biraz tecrübeli olmanız gerekecek. Pokemon Masters’ın yaz ayında çıkması bekleniyor. 

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Anahtar Kelimeler:
PokemonOyunGoogle PlayTeknolojiHaberPokemon Company
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