Porsche'nin Türkçe isimli otomobili TAYCAN için 'ücretsiz şarj' adımı

Porsche, son dönemde elektrikli otomobil alanında ciddi yatırımlar yapıyor. Bu yatırımlardan aslan payını alan modellerden birisi olan Mission E'nin adı netlik kazanmış, Volkswagen Group'un bünyesinde bulunan firma bu araç için tercihini Türkçe bir isimden yana kullanmıştı. Porsche, elektrikli otomobil modelinin 'TAYCAN' adıyla piyasaya çıkacağı duyurmuştu. İLİŞKİLİ HABER: PORSCHE, TESLA'YI NASIL ALT EDECEK?

Türkçe TAY ve CAN sözcüklerinin birleşiminden oluşan model Volkswagen Group'un Touran’dan sonra ikinci bir otomobil de Türkçe isimle ticarileşmiş oldu. Firma Türkçe isimli otomobili için oldukça dikkat çeken bir açıklama yaptı ve Taycan sahiplerine (ABD'de) 3 yıl boyunca ücretsiz şarj hizmeti sunulacağını duyurdu.

PORSCHE MİSSİON E'NİN (TAYCAN) ÖZELLİKLERİ NELER? Firma Porsche Mission E’yi ilk kez 2015 yılında Uluslararası Frankfurt Otomobil Fuarı’nda görücüye çıkarmıştı. İşte elektrikli otomobil sektöründe Tesla'nın rakibi olan model hakkında bilmeniz gereken her şey...

Porsche, kullanıcıları en güçlü motor ile 0’dan 100 km/s hıza sadece 3 saniyede çıkartacak.

Modelin saate 200 kilometre hıza ulaşması için gerek duyduğu süre ise 12 saniye.

Maksimum hızının 250 km/s olacağı belirtilen Mission E, 800 voltluk özel şarj sistemiyle 20 dakikada yüzde 80 oranında doldurulabilecek.

TAYCAN'ın tek şarjla sürücüsüne sunduğu maksimum mezil ise 500 kilometre.

Spor otomobil özellikleri ile donatılan model 4 kapılı olmasıyla da dikkat çekiyor.