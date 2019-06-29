PUBG deneyimini baştan aşağıya değiştirecek yeni bir güncelleme yayınladı

Battle Royale oyunlarının en popülerlerinden biri olan PUBG'ye yeni bir güncelleme geliyor. Güncellemeyle oyuna yeni bir araç, yeni bir silah ve değiştirilmiş hareket mekanikleri ekleniyor.

Oyuna yeni güncellemeyle soğuk savaş döneminde yapılan, hem karada hem de suda gidebilen Rus piyade savaş aracı BRDM-2 eklendi. BRDM-2’ye erişmek için oyuncuların ilk önce bir işaret fişeği bulup onu ateşlemeleri gerekiyor. Bu adımdan sonra araç, haritadan geçen bir uçağın arkasından paraşütle indiriliyor. BRDM-2, yine aynı şekilde uçaklar tarafından haritaya bırakılan UAZ’nin yerini alacak. UAZ iyi bir araçtı ancak onun yerine gelen BRDM-2 gibi suda gitme yeteneğine sahip değildi.

Yeni güncelleme ayrıca PUBG’ye Deagle adında bir tabanca eklendi. Silah, Magnum Research’ün tasarladığı oldukça güçlü olan ve hemen hemen bütün modern savaş oyununda bulunana Desert Eagle isimli tabancadan esinleniyor.

Oyuna eklenen Deagle; yüksek kalibreli, yarı otomatik bir tabanca. Herhangi bir savaş tüfeğinin veya diğer ana silahların yerine geçecek kadar güçlü olmasa da Deagle, oyundaki diğer tabancalardan daha çok hasar veriyor ve bu, silahı oyunun sonlarındaki yakın savaşlarda oldukça kullanışlı hâle getiriyor.

Güncelleme, oyuna yeni bir hareket tekniği de getirdi. Oyuncular, neredeyse 2 yıldır kısa duvarların üstünden atlayabiliyordu ancak bunu yapmaları için duvarların yanında durmaları gerekiyordu.

Oyuna yeni eklenen çıkıntı tutma özelliğiyle oyuncular; duvarlardan, çatılardan ya da çıkıntılardan koşarak atlayabilecek ve üstlerine tırmanabilecekler. Bu özellik, uzun duvarları aşmayı ve pencerelerden içeri girmeyi oldukça kolaylaştırıyor. Ayrıca bu yeni özellik, oyuncuların eskiden ulaşılamayan çatılara çıkmasını sağlıyor. Böylelikle bazı PUBG haritalarında savaşmak tamamen farklı bir hâle gelecek.

PUBG’nin yeni güncellemesi şu anda PC sürümü için mevcut. Yeni versiyonun konsollara ve mobil versiyona ne zaman geleceği ise şu an için belli değil.