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PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?

Dünyanın en çok tercih edilen oyunlarından biri olan PUBG için 9 GB boyutunda yepyeni bir güncelleme yayınlandı.

01 Şubat 2019 Cuma 17:51
PUBG için devasa güncelleme yayında! Neler değişiyor?

7 saatlik bakıma alınan oyunun bakım sonrasında gelen bu dev güncellemesi bakın oyunda neleri değiştiriyor?

PUBG için önemli bir güncelleme geldi. 9 GB'lık bir dosyayı indiren oyuncuların güncellemeyi yüklemesiyle birlikte pek çok değişiklik ve yenilikle karşılaşılacak. Vikendi ve Erangel haritalarında kullanabileceğiniz yeni bir silah olan Bizon (PP-19) SMG, 53 round kapasitesine sahip güçlü bir silah. Bu silahla birlikte susturucu ve dürbün gibi eklentilerden de faydalanabiliyorsunuz. 

Güncelleme ile gelen bir diğer yenilik ise silah kullanımında oyuncuya destek olacak yardımcı görüş eklentisi... Oyuncular bu sayede hem daha kolay hedef alacak hem de daha kolay hedef olacak elbette! Silahlara eklenen ikincil bir optik araç ile görüşü değiştirecek bu eklenti Alt + Sağ Tıklama kombinasyonu ile kullanılabilecek. Yardımcı görüş özelliğinin kullanılabileceği silahlar ise şunlar: Beryl M762, AKM, AUG, M416, Mutant, QBZ, SCAR-L, G36C, SLR, Mini14, Mk14, QBU, SKS, AWM, M24, Kar98k, UMP, Vector, Bizon, M249 ve S12K.

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Vikendi haritasına özel yapılan bir diğer yenilik de Ay Işığı ortamı olacak. Ay ışığı altında savaşlara hazır olun! Bu arada Ay ışığı ile birlikte kuzey ışıklarını da görebileceksiniz. 

Güncelleme, bir dizi teknik sorunu da ortadan kaldırırken, güncelleme için PUBG'nin özel videosu da yayınlandı.

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Anahtar Kelimeler:
PUBGGüncellemeTeknolojiHaber
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