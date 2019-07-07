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PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...

07 Temmuz 2019 Pazar 15:41
PUBG Mobile oyuncuları dikkat! Türkiye'de çok yakında...

Rusya, Kazakistan ve Türkiye’de düzenlenen Oppo R.T.K. Series turnuvasının yerel finalleri tamamlandı ve Türkiye’den dört takım 6 ve 7 Temmuz’da yapılacak uluslararası finallere katılmaya hak kazandı.

Tencent ve StarLadder iş birliği ile düzenlenen Oppo R.T.K. Series’in yerel finalleri gerçekleştirildi. Turnuva sonunda 1. sırayı Saphire alırken, onu Futbolist, SIMURGA ve finale kadar 8. sırada olan ve son maçla dördüncülüğe yükselen Lucid Sublime Dreams izledi. Bu dört takımın yanı sıra, PUBG Mobile yayıncısı INTERNATIONALTV de bölgesel finallere davet edildi ve turnuva sonunda 15. sırayı aldı. Davet edilen bir sürpriz takım da uluslararası finallere katılacak. 6-7 Temmuz’daki finallerde Digital Athletics e-spor takımı da mücadele için yerini alacak.

Turnuvanın final aşamasına Türkiye, Kazakistan ve Rusya’dan toplam 12 takım katılacak. Ödül havuzu 50 bin dolar olan turnuvanın 6 ve 7 Temmuz’da düzenlenecek finalleri, Mall of İstanbul’da saat 14:00-19:00 arasında düzenlenen özel etkinlikle izlenebilecek. Türkiye’deki bugüne kadar düzenlenmiş en büyük PUBG MOBILE etkinliği olacak buluşmaya katılan oyun severleri sürpriz hediyeler beklerken, cosplayer’lar ve oyun dünyasının ünlü yayıncılarıyla da tanışma ve sohbet etme şansı bulacaklar.

PUBG Mobile hakkında konuşan yetkililer, RTK’nın Avrupa bölgesi için ilk bölgesel e-spor etkinliği olduğunun altını çizerken, önümüzdeki aylarda Türkiye’de de farklı etkinlikler yapacaklarını belirttiler.

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Anahtar Kelimeler:
PUBG MobileTürkiyeTeknolojiOyunHaberGündemKıbrıs
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