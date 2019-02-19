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PUBG Mobile zombi modu yayında! İşte tüm yenilikler

Dünyanın önde gelen oyunlarından biri olan PUBG için dev bir güncelleme yayınlandı.

19 Şubat 2019 Salı 14:30
PUBG Mobile zombi modu yayında! İşte tüm yenilikler

Yaklaşık 440 MB'lık alan kaplayan güncellemeyi indirenler PUBG Zombi Modu'yla tanışıyor. Peki bu mod ile neler değişiyor? İşte PUBG Zombi Modu ile gelen tüm yenilikler...

PUBG zombi modu nihayet yayınlandı. 0.11.0 güncellemesi ile gelen bu özel mod, oyuna bambaşka bir hava katacağa benziyor. Zombilerin olduğu ilk oyun modu olan Survive Till Dawn oyuncuların merakla beklediği bazı yenilikleri de içinde barındırıyor.

PUBG Mobile zombi modu 0.11.0 güncelleme notları

– Oyuna sınırlı süre için Zombie: Survive Till Dawn oyun modu eklendi.

– Vikendi haritası için yeni hava durumu olan ay ışığı eklendi

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– Oyuncu bilgileri ve bağlantılarının görüntülendiği Connection adlı bir alan oyuna eklendi.

– Pandemic Treasure eklentisiyle beraber artık Resident Evil 2 kostümlerini kullanabileceksiniz.

– Resident Evil 2 ana menü müziği oyuna eklendi.

– Oyunun birinci yılını doldurmasının şerefine birçok avatar, özel eşya ve farklı kozmetik ürünler oyuna eklendi.

– SMG’ler saldırı tüfekleri savaş modunda artık iki kat mermi ile gelecekler.

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PUBGPUBG MobileZombi ModuGüncellemeTeknolojiHaber
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