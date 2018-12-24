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PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor?
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PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...

Dünyanın en popüler oyunlarından biri olan PUBG, geçtiğimiz aylarda düşüş trendine girmiş ve bir süre kan kaybetmişti. Ancak son haftalarda olumsuz tablo değişiyor gibi görünüyor. Oyuncu sayısını tekrar artırmaya başlayan PUBG'yi bakın anlık kaç kişi oynuyor?

24 Aralık 2018 Pazartesi 12:14
PUBG'yi anlık kaç kişi oynuyor? İnanılmaz rakam...

PUBG, tartışmasız dünyanın en popüler oyunlarından biri. 2018 yılı başında 3.2 milyon oyuncu sayısına ulaşarak kendi rekorunu kıran oyun, son aylarda ise kan kaybetmeye başlamıştı. Bunda PUBG'de yaşanan bazı teknik sorunlar etkili olduğu gibi, Fortnite gibi rakip oyunların da yansıması oldu elbette. 

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Bu kötü gidişat ise şu günlerde değişmeye başlamış durumda. PUBG'nin paylaştığı son rakamlar, oyunu anlık oynayanların sayısının 1 milyonu devirdiğini ortaya koyuyor. Yani 1 milyondan fazla insan aynı anda oyunda mücadele ediyor. Gerçekten de müthiş bir rakam!

PUBG'nin tekrar oyuncu kitlesini artırmasında yapılan bazı iyileştirmeler olduğu kadar, Steam kış indirimlerinin de etkisi oldu. Daha da önemlisi Vikendi isimli yepyeni bir harita oyuna dahil oldu ve karla kaplı bu harita da görünen o ki oyuncuların beğenisini toplamışa benziyor. 

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Anahtar Kelimeler:
PUBGOyunHaberTeknoloji
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