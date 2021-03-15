Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler

PUBG’nin yapımcılarından yeni mobil oyun: PUBG: NEW STATE

Dünyanın en popüler battle royale oyunlarından PUBG’nin 2051 yılında geçecek olan yeni mobil sürümü PUBG: NEW STATE, yayıncısı Krafton tarafından duyuruldu.

15 Mart 2021 Pazartesi 17:05
324 Okunma
PUBG’nin yapımcılarından yeni mobil oyun: PUBG: NEW STATE

Mobil platforma özel olarak hazırlanan PUBG: NEW STATE, geçtiğimiz haftalarda yayıncısı Krafton tarafından resmen duyurulduktan hemen sonra Google Play’de ön kayda açılmıştı.

PUBG: NEW STATE’e ön kayıt yaptıran oyuncuların ‘kalıcı araç kostümü’ne sahip olacaklarının açıklanmasıyla birlikte ön kayıt yaptıran oyuncu sayısının 1 haftada 5 milyonu aşması, oyuna duyulan ilginin boyutlarını gözler önüne sermiş oldu.

Orijinal PlayerUnknown’s Battlegrounds’ın (PUBG) yaratıcıları tarafından geliştirilen oyuna an itibariyle sadece Google Play üzerinden ön kayıt yapılabilse de yakında AppStore üzerinden de ön kayıt alınmaya başlanacak.

Edinilen bilgilere göre oyun, mobilde bulunabilecek en gerçekçi battle royale deneyimini sunacak.

2051 yılında geçecek olan PUBG: NEW STATE’te oyuncular yeni haritayı keşfedebilecek, mobil oyunların sınırlarını aşan grafikleri deneyimleyebilecek, yeni fütüristik silah ve araçlar ile geliştirilmiş savaş alanının tadını çıkarabilecekler.

Oyunfor Genel Müdürü Mehmet Dumanoğlu: ¨PUBG: NEW STATE’i en az oyuncular kadar merakla bekliyor ve oyuna özel pinleri; kredi kartı, banka kartı, havale ve mobil ödeme gibi alternatif ödeme yöntemleri ile oyunculara sunmak için çalışıyoruz.¨ Yıllardır PUBG Mobile’a özel pinlerin yetkili satıcılığını üstlenen ve Türkiye’nin en büyük dijital oyun satış sitelerinden biri olan Oyunfor, PUBG serüvenine PUBG: NEW STATE ile kaldığı yerden devam edecek.

 

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı
Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı
Twitter'a geri al butonu geliyor
Twitter'a geri al butonu geliyor
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim