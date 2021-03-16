Rusya, akıllı cihazlara yerli yazılım şartı getiriyor

Moskova yönetimi, yerli yazılımları teşvik etmek için harekete geçti. Rusya Dijital Kalkınma ve Kitle İletişim Bakanlığı'nın aldığı kararla, yerli arama motorları elektronik akıllı cihazlarda artık varsayılan olacak. Ülkede, fabrika çıkışlı olarak en az bir Rus arama motoru yüklü olan akıllı elektronik cihazların satışına onay verilecek.

Karar Haziran ayında yayınlanacak olan hükümet kararnamesi ile yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz'dan itibaren de geçerli olacak.

Arama motoruna daha sonra karar verilecek

Yeni uygulama, akıllı teknolojiye sahip telefon, televizyon, bilgisayar ve diğer cihazları kapsayacak. Rus yetkililer hangi Rus arama motorunun cihazlarda bulunması gerektiğine ise daha sonra karar verecek.

Rusya'da en çok tercih edilen yerli arama motorları arasında Yandex ve mail.ru başı çekiyor.