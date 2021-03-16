Künye
Kıbrıs
KIBRIS DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT WORLD NEWS WEB-TV
Mahkeme kararını açıkladı
Mahkeme kararını açıkladı
Seyahat belgelerine el konuldu
Seyahat belgelerine el konuldu
3 ay cezaevinde bekleyecekler
3 ay cezaevinde bekleyecekler
7 gün daha poliste tutuklu kalacak
7 gün daha poliste tutuklu...
75 gün cezaevinde bekleyecekler
75 gün cezaevinde bekleyecekler
Flaş Haber
9'u yerel 14 pozitif vaka
Kapat

Rusya, akıllı cihazlara yerli yazılım şartı getiriyor

Rusya'da, yerli yazılımları teşvik için başlatılan uygulama kapsamında, cihazlarda fabrika çıkışlı olarak Rus arama motorları yüklü olan cihazların satışına onay verilecek.

16 Mart 2021 Salı 13:56
208 Okunma
Rusya, akıllı cihazlara yerli yazılım şartı getiriyor

Moskova yönetimi, yerli yazılımları teşvik etmek için harekete geçti.  Rusya Dijital Kalkınma ve Kitle İletişim Bakanlığı'nın aldığı kararla, yerli arama motorları elektronik akıllı cihazlarda artık varsayılan olacak. Ülkede, fabrika çıkışlı olarak en az bir Rus arama motoru yüklü olan akıllı elektronik cihazların satışına onay verilecek.

Karar Haziran ayında yayınlanacak olan hükümet kararnamesi ile yürürlüğe girecek ve 1 Temmuz'dan itibaren de geçerli olacak.

Arama motoruna daha sonra karar verilecek

Yeni uygulama, akıllı teknolojiye sahip telefon, televizyon, bilgisayar ve diğer cihazları kapsayacak. Rus yetkililer hangi Rus arama motorunun cihazlarda bulunması gerektiğine ise daha sonra karar verecek.

Rusya'da en çok tercih edilen yerli arama motorları arasında Yandex ve mail.ru başı çekiyor.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
PUBG’nin yapımcılarından yeni mobil oyun: PUBG: NEW STATE
PUBG’nin yapımcılarından yeni mobil oyun: PUBG: NEW STATE
Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
Instagram'daki özellik Facebook’a da geliyor
Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı
Google'ın katlanabilir telefonu Google Pixel Fold özellikleri sızdırıldı
    Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Aşağı Girne Mahallesi Sait Terzioğlu sokak Bellevue sitesi E-blok Daire-1

    +90 548 887 3030

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz. Whatsapp İhbar Hattı +90548 887 3030

    Sitene Ekle Künye Gizlilik Politikası İletişim
    Yazılım: TE Bilişim