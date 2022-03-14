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Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı

Rusya'da daha önce hakkında kısıtlama kararı alınan sosyal medya uygulaması Instagram, gece yarısından itibaren tamamen kapatıldı.

14 Mart 2022 Pazartesi 09:27
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Rusya'da Instagram tamamen kapatıldı
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle İletişim Denetleme Kurumu (Roskomnadzor), ülkede daha önce kısıtlanan sosyal medya uygulaması Instagram'ın tamamen kapatıldığını duyurdu.

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırılarının ardından ülkede sosyal ağlara erişim sınırlandırmıştı.

Roskomnadzor tarafından yapılan açıklamada, yeni bir kararla sosyal medya uygulaması Instagram’ın ülkede gece yarısından itibaren tamamen kapatıldığı ifade edildi.

Instagram’a erişimin engellenmesiyle açıklamada, Rusya'nın VKontakte ve Odnoklassniki dahil olmak üzere kendi rekabetçi sosyal medya platformlarına sahip olduğu vurgulanarak, "Bu internet ortamlarına geçişinizin hızlı bir şekilde gerçekleşeceğini ve gelecekte iletişim ve iş yapmak için yeni fırsatlar keşfedeceğinizi umuyoruz" denildi.

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