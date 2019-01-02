Samsung bu kez akıllı ayakkabısıyla geliyor!

Ancak şirket bunlarla da yetinmeyecek gibi görünüyor. Samsung'un yeni hedef olarak ayakkabıları gözüne kestirdiği ve ayakkabıların 'akıllı'sını yapacağı ortaya çıktı.

Akıllı telefon, akıllı televizyon ve hatta akıllı hoparlör derken hemen her şeyin akıllandığı bir devire tanıklık ediyoruz. Buleri geliştiren önde gelen isimlerden Samsung, bununla da yetinmeyerekişine girmeyi planlıyor.

Peki Samsung gerçekten de Samsung marka bir ayakkabı mı satışa sunacak? Şirkete yakın kaynaklara göre böyle bir plan yok. Bunun yerine tahminler firmanın ünlü bir ayakkabı firmasıyla güçlerini birleştirerek bu sensörlerle donatılmış ayakkabının üretimini gerçekleştireceği yönünde.

Bu yeni akıllı cihazın CES 2019’da tanıtılacağını ekleyelim. Peki siz ne düşünüyorsunuz, akıllı ayakkabı gerçekten de hayatımızı kolaylaştırabilir mi? Yorumlarınızı bekliyoruz.