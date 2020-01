Samsung, CES 2020'de 'Deneyim Çağı'nı ilan etti

Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Başkanı Hyun-Suk Kim, Deneyim Çağı'nda, yaşam tarzlarına uyum sağlamak için gerekli olan alanı yeniden düşünmek gerektiğini belirterek, "Samsung'un insan merkezli yenilik üzerine inşa edilmiş felsefesi, bu yöndeki yaklaşımını benzersiz kılıyor. Sorunları çözmek ve insanların yaşamlarını geliştirmek için inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Şirket açıklamasına göre, Samsung; kişisel bakım robotu, yapay zeka destekli geleceğin evi, nesnelerin interneti ve 5G ile çalışan akıllı şehir gibi insan merkezli teknolojileri ve deneyimleri ABD'de düzenlenen CES Fuarı'nda sergiledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Samsung Electronics Tüketici Elektroniği Başkanı Hyun-Suk Kim, hayatı daha rahat, daha keyifli ve daha anlamlı hale getiren kişiselleştirilmiş deneyimler oluşturmak için donanım ve yazılımı sorunsuz bir şekilde birleştiren on yıllık insan merkezli yenilikleri vurgulayarak, "Deneyim Çağında, yaşam tarzlarımıza uyum sağlamak için gerekli olan alanı yeniden düşünmemiz gerekiyor. Samsung’un insan merkezli yenilik üzerine inşa edilmiş felsefesi, bu yöndeki yaklaşımını benzersiz kılıyor. Sorunları çözmek ve insanların yaşamlarını geliştirmek için inşa ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Açıklamaya göre, Deneyim Çağı, kendimize ve ailemize nasıl önem verdiğimizi, evlerimizi bireysel ihtiyaçlarımızı karşılayacak şekilde nasıl özelleştirebileceğimizi ve daha güvenli, sürdürülebilir akıllı şehirleri nasıl inşa edebileceğimizi şekillendirecek.



Samsung bu amaçla fuarda robotik, yapay zeka, 5G ve ileri seviye algoritma alanındaki en son gelişmelerini sergiledi. Bu teknolojiler, tüketicilere daha zengin ve kişiselleştirilmiş deneyimler sunmak için bir araya geliyor.



ROBOT BALLİE, SAĞLIK UYGULAMALARI TANITILDI



Hyun-Suk Kim, Samsung'un robot vizyonunun "evinizdeki yardımcınız" olarak nitelendirdiklerini belirterek, evin her yerinde aktif olarak gereksinimlere cevap veren bir robot olan Ballie'yi tanıttı. Robot üzerindeki yapay zeka özellikleri sayesinde bir fitness asistanına ve insanların değişen ihtiyaçlarına çözüm arayan mobil bir arayüze dönüşen cihaz, veri koruma ve gizlilik standartları korunarak hizmet veriyor.

Akıllı perdeleri veya uzaktayken akıllı bir televizyonu açabilen minik robot, evlerde veya ofislerde herhangi bir kir fark ettiğinde, robot süpürgeleri harekete geçirebiliyor.

Samsung fuarda ayrıca kişiselleştirilmiş sağlık çözümleri de sergiledi. Örneğin, bir Samsung akıllı saatini Bluetooth üzerinden bir akıllı telefonla eşleştiren, ev tabanlı, sanal bir kardiyak rehabilitasyon çözümü geliştirmek için Kaiser Permanente ile iş birliği yapıldı.



Samsung'un HeartWise uygulaması egzersiz yapması için hastaya hatırlatmalar gönderiyor, aktivite verilerini topluyor ve egzersiz sırasında hastanın kalp atış hızını sürekli olarak görüntülüyor.



Samsung Tasarım İnovasyon Merkezi Baş Tasarım İnovasyon Yöneticisi Federico Casalegno ise, evlerin yapay zeka, sensörler ve veri analizi gibi en son yenilikler sayesinde sürükleyici deneyimler sunacağını belirterek, "Yaşayan bir organizma olan akıllı ev; ihtiyaçlarımıza göre, her birimiz için deneyimlerimizi uyarlayan tamamen kişisel bir alan olacak. Yaşam alanları bir sanat galerisi veya bir yoga stüdyosu gibi ihtiyaca göre deneyim alanlarına dönüşüyor. de vurguladı. Alanların bu şekilde birbirine geçmesi nedeniyle önümüzdeki on yıl içinde evler de değişecek." ifadelerini kullandı.



Fuarda Samsung'un GEMS (Yürüyüşü Destekleme ve Motive Etme Sistemi) teknolojisini içeren ilk tanıtım gösterisi de yapıldı. Bu tanıtım, tüketicilerin artırılmış gerçeklik gözlükleri ile odalarının konforunda sanal bir kişisel antrenörle çalışmasını, bir dağa tırmanmasını veya su altında yürüyüş yapmasını nasıl mümkün hale getirdiğini ortaya koydu.

Samsung'un yeni tanıttığı akıllı ve yenilikçi teknolojiler sayesinde; tarif önerileri, tercihlere göre ayarlanmış yemek planlaması, sorunsuz alışveriş, teslimatlar ve yemek pişirme gibi alanlarda tüketiciler için tüm gıda deneyimini özelleştirebiliyor. Şirket ayrıca evde bahçe ürünleri yetiştirme ve robotik bir gıda hazırlama asistanı Bot Chef'i de tanıttı. AKILLI ŞEHİRLERDE DAHA GÜVENLİ VE SÜRDÜRÜLEBİLİR YAŞAM



Artan küresel kentleşmeyi de ele alan Samsung; akıllı cihazlar, platformlar ve veriler tarafından sağlanan akıllı sistemlerin şehir hayatını daha güvenli ve daha kolay hale getireceği akıllı şehirler vizyonunu da özetledi.



Samsung Kıdemli Başkan Yardımcısı Emily Becher, "Çocuklarımızın ve onların çocuklarının şehir hayatını çoğumuzun sevdiği kadar sevebilmesi için şehir yaşamını daha çekici, güvenli ve verimli hale getirecek akıllı sistemler oluşturmak için gerekli araçlara ve bilgiye sahibiz. Yapay zeka, nesnelerin interneti ve 5G'yi kullanan akıllı şehirler, çevre ile etkileşimimizi daha da kolaylaştıracak ve daha fazla keyif almamızı sağlayacak." değerlendirmesinde bulundu.



Şirket ayrıca 5G teknolojisi ile yeni araç çağına yönelik vizyonunu da paylaştı. 5G teknolojisi otomobillerin şehrin geri kalanına sorunsuz bir şekilde bağlanmasını sağlayan, Araçtan Her Şeye iletişimi mümkün hale getiriyor.



Becher, 5G ile birleşen akıllı şehirlerin toplumlara birkaç yıl öncesine kadar hayal bile edilemeyecek deneyimler sağlayabileceğini aktararak, "Birbiriyle daha hızlı ve daha kolay dijital bağlantı, toplum anlayışımızı güçlendirecek ve tamamen yeni etkileşim biçimleri yaratacak." ifadelerini kullandı.



Öte yandan Samsung, görme engellilere yardımcı olabilecek Relumino; itfaiyecilerin çalışmalarını daha güvenli hale getirmelerine yardımcı olacak IGNIS ve yaşlılar ile engellilerin hareket etmesine yardımcı olacak GEMS gibi teknolojilerini de sergiledi.



Şirket, "Yarın için Hep Birlikte! İnsanları Etkinleştirme" isimli vizyonunun bir ayağı olarak 2020 yılında Samsung İnovasyon Kampüsü programının genişletildiğini de duyurdu. Son on yıldan beri birçok eğitim programının başarısından yararlanan Samsung İnovasyon Kampüsü, yeni nesle en yeni yapay zeka, nesnelerin interneti ve bulut teknolojileri hakkında eğitimler sağlıyor.



Kampüsün geçen yıl gerçekleştirilen lansmanından bu yana 13 ülkeden 20 binden fazla öğrenciyi eğiten Samsung, bu yıl bu sayıyı iki katına çıkaracak.