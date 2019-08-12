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Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu
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Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu

Samsung, akıllı telefon kameralarını profesyonel kameralara yaklaştıracak bir buluşunu resmen duyurdu.

12 Ağustos 2019 Pazartesi 11:59
Samsung, Dünyanın İlk 108 MP Kamera Sensörünü Duyurdu

Geçtiğimiz günlerde haberlerini aldığımız 108 MP çözünürlüğündeki sensör, içerisinde barındırdığı öncü teknolojilerle birlikte tanıtıldı. Sensörün yakın zamanda akıllı telefonlarda olacağı da belirtildi.

Akıllı telefon sektörünün lideri Samsung, kamera konusunda önceki başarıların tümünü unutturacak bir başarıya imza attı. Güney Koreli teknoloji devi, Xiaomi ile yaptığı çalışmalarının sonucunda dünyada 100 MP'in üzerine çıkan ilk sensörünü duyurdu.

Samsung'un ISOCELL Bright HMX isimli 108 MP'lik kamerası, Xiaomi ve Samsung'un yakın zamandaki ikinci çalışması olarak biliniyor. Geçtiğimiz günlerde güçlerini birleştiren ikili, ISOCELL GW1 isimli 64 MP'lik bir Samsung sensörünü kullanan bir Xiaomi akıllı telefondan da bahsetti.

Samsung'un ISOCELL Bright HMX isimli sensörü, 64 MP çözünürlüğündeki ISOCELL GW1'de olduğu gibi 0,8 um'luk bir görüntü sensörü olsa da akıllı telefonlarda bir ilki gerçekleştirerek sensör boyutunu 1/1,33 inçe çıkartıyor. Bu da 12032x9024 piksellik bir çözünürlüğün yanı sıra 'amiral gemisi' DSLR kamera kalitesini cebimizdeki cihazlara getirme imkânını sunuyor.

Büyük sensör boyutu, HMX'in düşük ışıkta çok daha fazla ışığı almasını sağlıyor. Dahası, Akıllı ISO (Smart-ISO) özelliğiyle birlikte sensörün ortama göre en doğru ISO seçimini yapması sağlanıyor. HMX, aynı zamanda Samsung'un Tetracell ve ISOCELL Plus teknolojilerini kullandığı için 27 MP'lik parlak görüntüleri de oluşturabiliyor. Tüm bunların yanı sıra 6K (6016x3384 piksel) videolar da saniyede 30 kareyle çekilebiliyor.

Samsung Electronics'in sensör genel müdür yardımcısı Yongin Park, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Samsung, piksel ve mantık teknolojilerinde sürekli olarak yeni teknolojilere öncülük ediyor. Dünyayı gözlerimizin gördüğü şekilde yakalayabilmek için ISOCELL görüntü sensörleri de bunun bir örneği. Xiaomi ile ortak yürütülen proje sonucunda 100 milyon pikselin üzerinde görüntü çekebilen, Tetracell ve ISOCELL Plus teknolojileri sayesinde eşi benzeri bulunmayan bir renk üretimi yapabilen ve inanılmaz detaylara sahip olan ISOCELL Bright HMX sensörü, birçok yenilikçi özelliği de beraberinde getirdi."

Xiaomi'nin bu sensörü kullanacak ilk telefon üreticisi olduğu da onaylandıktan sora birçok kişi yeni Xiaomi Mi Mix 4'e odaklanmış durumda. İlk 108 MP'lik telefonun Mi Mix 4 olması beklenirken Samsung ISOCELL Bright HMX sensörünün seri üretimi bu ayın ilerleyen zamanlarında başlayacağı için birçok yeni telefonun bu özelliği barındırması bekleniyor.

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Son Güncelleme: 12.08.2019 12:09
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