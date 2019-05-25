Samsung Galaxy A10e ortaya çıktı!

İşte uygun fiyatlı Galaxy A10e'nin beklenen özellikleri...

Galaxy A serisini genişletmeye devam eden Samsung, şimdi de Galaxy A10e için hazırlıklarını sürdürüyor. Galaxy A10'un uygun fiyatlı versiyonu olarak öne çıkan cihaz Exynos 7884 işlemciden güç alacak.

SM-A102U model numaralı cihaz 2 GB RAM kapasitesiyle bizleri karşılayacak. FCC tarafından onaylanan Galaxy A10e geçtiğimiz ay Wİ-Fİ sertifikası almıştı. Söz konusu telefon hakkında ortaya çıkan detaylar bunlarla sınırlı. Galaxy A10 modeline göre daha düşük özelliklere sahip olacak cihazın, ilerleyen günlerde sızıntıları ortaya çıkacak.

Galaxy A30 ve Galaxy A50 modellerinin en küçüğü olan Galaxy A10, 6.2 inç'lik ekranıyla geliyor ve 1520x720 piksel çözünürlüğü destekliyor. Dört çekirdekli Exynos 7884 yongasından gücünü alan telefonda 2 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza yer alıyor. Bu depolama alanı yetersiz gelirse microSD kart desteği sayesinde toplam hafıza 512 GB'a kadar yükseltilebiliyor.

Cihazın kameralarına gelince... Arka yüzünde 13 MP çözünürlüğünde görüntü alabilen tek kamera konumlandırılmış. Ön yüzde ise 5 MP çözünürlüğünde bir kamera bulunuyor. 3400 mAh bataryadan enerjisini alan Galaxy A10, artık bir standart halini alan USB Type-C yerine yine eski usul Micro USB arabirimini kullanıyor. 3.5 mm kulaklık yuvası da hemen yanında yer alıyor

Android 9 Pie işletim sistemi yüklü olarak kutusundan çıkacak olan Galaxy A10, Samsung'un One UI arayüzünü kullanıyor.