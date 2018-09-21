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Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı

Samsung Electronics, Galaxy A serisi ailesinin en yeni üyesi Galaxy A7'yi piyasaya sunduğunu duyurdu. Galaxy A7, ekim ayından itibaren Türkiye’de satışa sunulacak.

21 Eylül 2018 Cuma 09:41
Samsung Galaxy A7‘yi tanıttı

Samsung'dan yapılan açıklamaya göre, piyasaya sunulan Galaxy A serisi ailesinin en yeni üyesi Galaxy A7'nin üç adet güçlü arka kamerası bulunuyor ve cihaz günlük kullanım için gerekli bütün özelliklere sahip bulunuyor.

Galaxy A7, 8 MP 120 derecelik lensi ile ultra geniş açıya sahip fotoğraflarla dünyayı olduğu gibi yakalıyor. Cihaz, 24 MP ana lensine ek olarak 5MP odak lensi sayesinde Galaxy A7’nin canlı odak özelliği ile etkileyici fotoğraflar yakalanabilmesi için bokeh efektinin ayarlamasına izin vererek alan derinliğinin kontrol edilmesini sağlıyor.

Galaxy A7’nin 24 MP lensi, loş ışık altındaki ortamlarda dört pikseli tek bir pikselde birleştirerek fotoğraflara daha fazla ışığın girmesine izin veriyor. Bu sayede hem aydınlık, hem de loş ortamlarda iyi fotoğraflar çekilebiliyor.

Samsung’un akıllı Görsel Zekası’nı kullanan Galaxy A7'nin kamerası, çekilecek nesneleri kategorilere ayırıp görüntü kalitesini anında artırmak için renk, kontrast ve parlaklık ayarı yapıyor. Galaxy A7’nin ayarlanabilir LED flaşlı 24 MP ön kamerasıyla günün her anında net selfie’ler çekmek kolaylaşıyor ve ideal ışığı aramak zahmetine gerek kalmıyor.

Selfie odağı ile bokeh efektli selfie’ler çekilebiliyor. Profesyonel aydınlatma modu sayesinde ise profesyonel stüdyoların aydınlatma koşulları kullanıcıya sunuluyor. AR emoji ve iyileştirme filtreleriyle, kişisel bir dokunuş ekleyerek kullanıcının kendisini ifade etmesi kolaylaşıyor.

6 inç boyutunda üst düzey bir Super AMOLED ekrana sahip olan Galaxy A7, kullanıcının dünyayı olduğu gibi görüp paylaşmasını sağlıyor. Samsung’un imzası haline gelen Sonsuz Ekran ise etkileyici kesintisiz izleme deneyimini sunuyor.

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SamsungGalaxy A7TeknolojiHaber
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