Samsung Galaxy M30 tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy M30'un tasarımı netleşti. Pricekart.com'un yayınladığı görsellere göre damla çentik olarak adlandırılan ekran tasarımına sahip olan cihaz, 3 arka kamerayla geliyor. M30 aynı zamanda 6.38 inç boyutunda Infınity-V AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak.

Bununla birlikte 16 Megapiksel ön kamera ile kutudan çıkacak olan cihaz, degrade geçişli renk seçeneklerine sahip tasarımı ile fark yaratmayı planlıyor. 3 arka kamerayla gelen Galaxy M30, 13 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ikincil ve üçüncül kamera ile kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlayacak.

Samsung, son zamanlarda sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yerine artık klasik hale gelen arka kameranın altına konumlandırılmış parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.

Ortaya çıkan görselde 3.5mm'lik jak girişinin yer verilmemesi göze çarparken cihazın alt tarafında sadece USB Type-C girişi olduğu görülmekte. Galaxy M30'un mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını da belirtelim.