Samsung Galaxy M30 tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy M30'un tasarımı netleşti. Pricekart.com'un yayınladığı görsellere göre damla çentik olarak adlandırılan ekran tasarımına sahip olan cihaz, 3 arka kamerayla geliyor. M30 aynı zamanda 6.38 inç boyutunda Infınity-V AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak.
Samsung, son zamanlarda sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yerine artık klasik hale gelen arka kameranın altına konumlandırılmış parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak.
Ortaya çıkan görselde 3.5mm'lik jak girişinin yer verilmemesi göze çarparken cihazın alt tarafında sadece USB Type-C girişi olduğu görülmekte. Galaxy M30'un mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını da belirtelim.
Markadan dolayı fiyatı pahalı oluyor genellikle. Aynı özelliklerde daha ucuza başka marka alısün bulmak da mümkün olabiliyor.