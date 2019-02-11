Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı! İşte Çinlilerin yeni oyuncağı
Xiaomi Mi 9 ortaya çıktı!
Stokları 3 dakikada tükenen Samsung Galaxy M20 Türkiye'de
Stokları 3 dakikada tükendi!
Yeni sosyal medya akımı: Sahte uçak yolculuğu
Yeni sosyal medya akımı
Apple'ın başı dertte: iOS 12.1.4 ile bağlantı sorunu ortaya çıktı
Apple'ın başı dertte
Avustralya'da dev yılan kanguruyu yuttu
Dev yılan kanguruyu yuttu

Samsung Galaxy M30 tasarımı ortaya çıktı

Bir süredir sızıntılarla gündeme gelen Samsung Galaxy M30'un özellikleri geçtiğimiz günlerde belli olmuştu. Merakla beklenen telefonun şimdi de tasarımı ortaya çıktı.

11 Şubat 2019 Pazartesi 16:36
Samsung Galaxy M30 tasarımı ortaya çıktı

Samsung'un orta segment telefonlarından Galaxy M30'un tasarımı netleşti. Pricekart.com'un yayınladığı görsellere göre damla çentik olarak adlandırılan ekran tasarımına sahip olan cihaz, 3 arka kamerayla geliyor. M30 aynı zamanda 6.38 inç boyutunda Infınity-V AMOLED ekran ile karşımıza çıkacak.

banner41
Bununla birlikte 16 Megapiksel ön kamera ile kutudan çıkacak olan cihaz, degrade geçişli renk seçeneklerine sahip tasarımı ile fark yaratmayı planlıyor. 3 arka kamerayla gelen Galaxy M30, 13 Megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, 5 Megapiksel çözünürlüğünde ikincil ve üçüncül kamera ile kaliteli fotoğraflar çekmenize olanak sağlayacak.

Samsung, son zamanlarda sıkça gördüğümüz ekrana gömülü parmak izi okuyucusunun yerine artık klasik hale gelen arka kameranın altına konumlandırılmış parmak izi okuyucusuyla kullanıcıların karşısına çıkacak. 

Ortaya çıkan görselde 3.5mm'lik jak girişinin yer verilmemesi göze çarparken cihazın alt tarafında sadece USB Type-C girişi olduğu görülmekte. Galaxy M30'un mavi ve siyah renk seçenekleriyle satışa sunulacağını da belirtelim.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy M30TasarımTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
Avatar
aysun 2019-02-11 21:05:43

Markadan dolayı fiyatı pahalı oluyor genellikle. Aynı özelliklerde daha ucuza başka marka alısün bulmak da mümkün olabiliyor.

Cevapla
Beğenmedim! (0)
İlgili Haberler
Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak
Katlanabilir ekranlı telefonlar trend olacak
Sonunda bunu da yaptılar! Bilim insanlarından heyecanlandıran proje
Sonunda bunu da yaptılar! Bilim insanlarından heyecanlandıran proje
WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı
WhatsApp’ın yeni bir özelliği daha ortaya çıktı

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim