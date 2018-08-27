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Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi

Daha önce yayınladığı bir video ile Galaxy Note7'yi Samsung tarihinde göstermeyen Samsung, şimdi de Galaxy Note serisinin geçmişini gösteren bir infografikte Galaxy Note7'ye yer vermedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 15:34
Samsung, Galaxy Note7'nin Adını Resmi Sitesi Dahil Her Yerden Sildi

Galaxy Note serisi genel olarak Samsung’un en başarılı ve en çok sevilen akıllı telefon serilerinden biri olarak bilinmektedir. Bununla birlikte belki de Samsung tarihinin en büyük fiyaskolarından biri olan Galaxy Note7 olayı da Galaxy Note serisinin başına geldi.

Samsung, Galaxy Note7 faciasından sonra kendini tüketicilere affettirmek için elinden gelen gayreti gösterdi. Ayrıca Galaxy Note8 ve Galaxy Note9 gibi yılın telefonu olmaya aday iki güçlü akıllı telefonu da kullanıcıların beğenisine sundu.

Samsung, Galaxy Note7 fiyaskosundan çok fazla ders almış olsa da cihazı şirket tarihinden silmek için elinden geleni yapıyor. Şirket, son yayınladığı infografik ile Galaxy Note serisinin tarihini gözler önüne serdi.

İnfografik, Galaxy Note serisindeki tüm cihazları gösteriyor. Ancak Galaxy Note7 bu listede bulunmuyor. Üstelik ilginç bir şekilde bizzat Samsung tarafından satışa sunulan Galaxy Note FE de listede yer almıyor. Galaxy Note5’ten direkt Galaxy Note8’e geçiliyor.

Ancak bu durum o kadar da şaşırtıcı değil. Samsung, Galaxy Note9 lansmanından önce yayınlamış olduğu bir tanıtım videosunda infografikte olduğu gibi tüm Galaxy Note serisi modellerine yer vermiş, fakat Galaxy Note7’yi videoya dahil etmemişti.

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Anahtar Kelimeler:
Galaxy Note7SamsungTeknolojiHaber
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