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Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!

Samsung'un 20 Şubat tarihinde San Francisco'da yapacağı Unpacked etkinliğinde duyurması beklenen Galaxy S10 serisi telefonlarla ilgili bugün çok çarpıcı bir bilgi internete sızdı.

23 Ocak 2019 Çarşamba 18:23
Samsung Galaxy S10'da iki ekran birden olacak!

Şirkete yakın kaynaklara göre yeni Galaxy S10'un çift ekranı olacak! Peki bu ne anlama geliyor? İkinci ekran ne işe yarayacak?

Güney Kore merkezli teknoloji üreticisi Samsung'un gelecek ay duyurmayı planladığı yeni telefonları Galaxy S10, Galaxy S10 Lite ve Galaxy S10 Plus için geri sayım sürüyor. Yeni telefonlarla ilgili bugüne dek pek çok bilgi internete sızdı; ancak cihazın iki ekranla gelebileceğini ilk kez duyuyoruz!

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LetsGoDigital'in yayınladığı görüntü taslağına bakıldığında Galaxy S10'un ekrana gömülü kamerasının üzerinde şeffaf bir ikinci ekran göze çarpıyor. Yani iki büyük ekranlı telefondan bahsetmiyoruz; aksine kameranın üzerinde bulunan şeffaf ekran ile Samsung belirli bildirimleri paylaşmayı düşünüyor olabilir. 

İkinci ekranın parmak izi sensörü olarak kullanılabileceğini düşünenler olduğu gibi, kalp atış hızı monitörü olarak da kullanıcıların elinin altında olacağı belirtiliyor. Ancak bu konuda net bir bilgi henüz bulunmuyor. 

Benzer şekilde bu ekranın şarj göstergesi olabilmesi de mümkün. Yani bu ikincil ekranın pek çok özelliği bir arada sunması söz konusu. 

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Anahtar Kelimeler:
SamsungGalaxy S10Iki EkranTeknolojiHaber
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