Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir telefon modelleri için geri sayıma geçti.

Bir süredir iddiadan ibaret olan bu haberler geçtiğimiz hafta Samsung'dan yapılan açıklama ile resmiyet kazanmıştı.

Piyasadaki en büyük telefon üreticisi Samsung'un mobil biriminin başkanı Koh Dong-jin katlanabilir telefonlar için tarih verdi.

​Söz konusu açıklamaya göre, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları 2018'de raflardaki yerini alacak.

