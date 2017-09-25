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Samsung, iPhone X'in karşısına Galaxy X ile çıkacak

Geçtiğimiz aylarda katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Samsung'dan yapılan açıklama ile bu proje resmiyet kazandı.

25 Eylül 2017 Pazartesi 23:09

Geçtiğimiz aylarda katlanabilir ekran patenti aldığı ortaya çıkan Samsung'dan yapılan açıklama ile bu proje resmiyet kazandı. Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialar göre, söz konusu modelin adı Galaxy X olacak.

Güney Kore merkezli teknoloji devi Samsung katlanabilir telefon modelleri için geri sayıma geçti.

Bir süredir iddiadan ibaret olan bu haberler geçtiğimiz hafta Samsung'dan yapılan açıklama ile resmiyet kazanmıştı.

Şirkete yakın kaynaklara dayandırılan iddialar göre, söz konusu modelin adı Galaxy X olacak.

Piyasadaki en büyük telefon üreticisi Samsung'un mobil biriminin başkanı Koh Dong-jin katlanabilir telefonlar için tarih verdi.

​Söz konusu açıklamaya göre, Samsung'un katlanabilir akıllı telefonları 2018'de raflardaki yerini alacak.

Güney Kore medyasında yer alan söylentiye göre katlanır akıllı telefonlar normalde 5-inç boyutunda olacak.

​Daha büyük ekrana ihtiyaç duyan kişiler telefonun katlanabilmesi sayesinde 7-inç boyutunda bir tablete dönüştürebilecek.

Böylelikle cebinizdeki telefon aynı zamanda bir tablet halini alacak.

​Ortaya çıkan bilgilere göre Samsung, Project Valley adını verdiği katlanır akıllı telefon projesini kendi işlemcileri yerine Qualcomm'un Snapdragon 620 ve 820 işlemcileriyle test ediyor.

​Ayrıca katlanır ilk akıllı telefonun 3GB RAM ile geleceği de söylentiler arasında.

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Son Güncelleme: 25.09.2017 23:17
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