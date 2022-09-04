Samsung, siber saldırıya uğradı

Koronavirüs nedeniyle internet kullanımının oldukça artması, siber saldırganları da harekete geçirdi. Özellikle 2020 yılında yapılan siber saldırı sayılarında rekor artışlar yaşanmıştı.

Koronavirüsle artışa geçen siber saldırılar, günümüzde de yoğun bir şekilde devam ediyor.

Samsung'a siber saldırı

Samsung, temmuz ayında bir siber saldırıya uğradığını ve bazı kullanıcı verilerinin çalınmış olabileceğini açıkladı.

Samsung, ABD sunucularını hedef alan saldırıda kişisel müşteri bilgilerine erişildiğini ve kendi ağından bilgilerin alındığını tespit etti.

Bu olay üzerine Samsung, müşterilerine bir mektup göndererek konu hakkında bilgi paylaştı.

Samsung’un ABD sunucularına gerçekleştirilen saldırıda saldırganlar, müşterilerin isimleri, iletişim bilgileri, demografik bilgileri, doğum tarihleri ve ürün satın alma gibi verilerini ele geçirdi.

Şirket, gerekli önlemleri aldığını ve herhangi bir cihazın tehlike altında olmadığını söyledi. Ancak Samsung, özellikle şüpheli e-postalar konusunda kullanıcıları uyardı.