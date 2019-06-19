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Samsung'un en fonksiyonel telefonu için yeni iddia

Galaxy Note 10'nun çıkış tarihi ile ilgili iddialara bir yenisi eklendi. İddia ile birlikte yeni tarih ve Note 10 tanıtımının yeni adresi de şekilleniyor.

19 Haziran 2019 Çarşamba 14:56
Samsung'un en fonksiyonel telefonu için yeni iddia

Samsung, Galaxy Note 10 için düzenleyeceği etkinliğin hazırlıklarına başladı. Şirketin yıllık Unpacked etkinliği bu yıl Brooklyn'de gerçekleşecek.

NOTE 10 ÇIKIŞ TARİHİ BELLİ OLDU MU?

Galaxy Note 10 çıkış tarihi için bu etkinlik işaret ediliyor. 7 Ağustos günü düzenlenecek etlinlikte Samsung 5G cihazlarını ve Galaxy Fold modelini de tanıtabilir. Ancak, daha önce 10 Ağustos'ta tanıtılacağı raporları ortaya çıkan telefonun tanıtım tarihi ise şimdi çıkan haberlerle üç gün önceye çekildi.

Lansmanın düzenleneceği Barclays Center geçen yıl da Galaxy Note 9 modelinin lansmanına ev sahipliği yağmıştı.

Samsung, bu yıl Galaxy Note serisi altında iki yeni telefon çıkarmaya hazırlanıyor; Note 10 ve Pro. Şimdiye kadar çıkmış bilgilere göre her iki telefonun da benzer tasarımlarda olacağı görülüyor. Ancak, Pro olan versiyonun arkada ekstra bir kamerası daha bulunacak. Ayrıca Pro versiyon ekran olarak da daha büyük bir ölçüye sahip olacak.

Hem Note 10 hem de Pro versiyonu ekranın ortasında bir kamera deliği ile gelecek. Bu deliğin S10 ailesindeki Infiniti-O ekran tasarımına işaret ettiğini söyleyebiliriz. Telefonların kulaklık girişine sahip olmayacağı da şimdiye kadar çıkan bilgiler arasında.

Galaxy Note 10 lansman tarihi için gün olarak henüz bir kesinlikten söz etmek mümkün değil. Şimdiye kadar bilinen tek şey telefonun ağustos ayı içinde kesin olarak tanıtılacak olması.

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Anahtar Kelimeler:
Samsung
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