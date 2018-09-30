Samsung yolsuzluk suçlaması ile karşı karşıya

Teknoloji devi Samsung, her ne kadar teknoloji dünyası içerisinde önemli bir yere sahip olsa da çalışanlar arasında pek hoş karşılanan bir firma değil ne yazık ki. Şimdi ise firma oldukça ciddi suçlamalar ile karşı karşıya.

Samsung'un aleyhine, Güney Kore'de soruşturma açıldı. Lee Sang-Hoon, İşçi Sendikası'nın şikayetleri üzerine araştırma yürüten Savcılar Kurulu'nun eylemlerini sabote etmekle suçlanıyor. Sadece Lee Sang-Hoon'da değil, Hoon'un yanı sıra, ona destek olan 27 farklı şirketin yöneticileri de suçlamalarla karşı karşıya.

Bahsi geçen şirketlerin çoğu Güney Kore'de yer alıyor. Birkaç firma ise Amerika, Batı Avrupa ve Çin'de konumlanmış durumda.