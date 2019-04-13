Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!

Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG, çocuklar üzerinden olumsuz etkileri bulunduğu gerekçesiyle Nepal'de yasaklandı.
Nepal'in federal soruşturma yetkilileri; bütün internet sağlayıcılarına, mobil operatörlere ve ağ servis sağlayıcılarına, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununun yasaklanması talimatı verdi.
Ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerinden uzaklaşmasına veya günlük rutinlerini terk etmesine ilişkin endişeleri bulunduğunu anlatan Adhikari, şimdiye dek “PUBG'nin kötü etkisi” ile bağlantılı bir vaka rapor edilmediğini bildirdi.
PUBG'nin mobil versiyonu Hindistan'ın bazı bölgelerinde de yasaklanmış durumda bulunuyor. Hindistan basınında yer alan bilgiye göre, PUBG Mobile oynadığı tespit edilen birkaç gencin tutuklandığı belirtiliyor.