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Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!

13 Nisan 2019 Cumartesi 10:48
Sanal alemin son fenomen oyunu PUBG yasaklandı!
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Dünya çapında milyonlarca oyuncusu bulunan PUBG, çocuklar üzerinden olumsuz etkileri bulunduğu gerekçesiyle Nepal'de yasaklandı.

Nepal'in federal soruşturma yetkilileri; bütün internet sağlayıcılarına, mobil operatörlere ve ağ servis sağlayıcılarına, PlayerUnknown's Battlegrounds (PUBG) oyununun yasaklanması talimatı verdi.

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Nepal Telekomünikasyon Otoritesi Genel Müdür Yardımcısı Sandip Adhikari, Reuters'a yaptığı açıklamada, “PUBG'nin yasaklanmasını istedik, çünkü çocuklar ve gençlerde bağımlılık yaptığını tespit ettik.” diye konuştu.

Ebeveynlerin çocuklarının eğitimlerinden uzaklaşmasına veya günlük rutinlerini terk etmesine ilişkin endişeleri bulunduğunu anlatan Adhikari, şimdiye dek “PUBG'nin kötü etkisi” ile bağlantılı bir vaka rapor edilmediğini bildirdi.

PUBG'nin mobil versiyonu Hindistan'ın bazı bölgelerinde de yasaklanmış durumda bulunuyor. Hindistan basınında yer alan bilgiye göre, PUBG Mobile oynadığı tespit edilen birkaç gencin tutuklandığı belirtiliyor.

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Anahtar Kelimeler:
PUBGOyunNepalYasakTeknolojiHaber
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