Şarj kablolarına dikkat... Hacklenebilirsiniz!

Akıllı telefon kullanıcıların telefonun orijinal şarj kablosunun kaybolması ya da bozulması nedeniyle birçok kez farklı üreticilerin şarj kablolarına yöneliyor. iPhone için pek çok farklı firma, Lightning kablosu geliştiriyor fakat bu kabloların hepsi aynı değil. USB'lerde olduğu gibi Lightning kablolarıyla da cihazınızı hacklemek mümkün. Güvenlik araştırmacısı Mike Grover, modifiye edilmiş Lightning kablosu tasarımıyla kullanıcıların bilgisayarlarının basit bir şekilde hacklenebileceğini ortaya çıkardı.

NORMAL KABLODAN FARKSIZ

Mike Grover, tasarımına “O.MG cables” adını verdi ve bu kablonun diğer şarj kablolarından ayırt edilmesinin ciddi şekilde zor olduğunu belirtti, çünkü kablo normal kabloların yaptığı şarj etme ve veri aktarma işlemlerini gerçekleştirebiliyor ancak asıl amacı hack. Bilgisayarınızı açmak için kullandığınız şifreyi de karşı tarafa ileten bu kablolar, cihazınızdaki özel verileri alabiliyor ve kötü niyetli yazılım yükleyebiliyor.

200 DOLARDAN SATILIYOR

kabloların ilk prototipleri kablo başına 200 dolardan satışa sunulmuş durumda. Hack amacıyla üretilen kablolar sadece el yapımı olarak hazırlanabiliyor ve bir tanesinin üretimi tam 4 saat sürüyor.