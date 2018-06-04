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Şarjınız hızlıca bitiyorsa nedeni bu olabilir

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulamalar olabilir! Sizler için cep telefonunuzun şarjının çabucak tüketen uygulamaları haberimizde derledik.

04 Haziran 2018 Pazartesi 16:50
Şarjınız hızlıca bitiyorsa nedeni bu olabilir

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar…

– Google Maps: Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.

-Clash Of Clans

-Facebook Messenger

Cookie Jam

-Clean Master: Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı…

-Tango

-Snapchat: En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat’ de var.

-Angry Birds

-Periscope

-Tinder: Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.

-Google Chrome

-Candy Crush Saga

-Shazam

-Path

-Youtube: Youtube’da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.

-Spotify

-Tumblr

-Twitter

-musical.ly: Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!

-Antivirüs Programları: Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!

-The Weather Channel: Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.

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