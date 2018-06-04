Şarjınız hızlıca bitiyorsa nedeni bu olabilir

Telefonunuzun şarjı çabuk mu bitiyor? Sebebi kullandığınız o uygulama olabilir! İşte pil katili uygulamalar…
– Google Maps: Haritalar uygulamasında gezinmek de pilin azalmasına neden oluyor.
-Clash Of Clans
-Facebook Messenger
–Cookie Jam
-Clean Master: Clean Master uygulaması Android iyileştiricisi,bellek ve hız güçlendirici olarak görev yapıyor ama aynı zamanda pil canavarı…
-Tango
-Snapchat: En çok şarj yiyen uygulamalar arasında Snapchat’ de var.
-Angry Birds
-Periscope
-Tinder: Çöpçatan uygulaması Tinder uzun kullanımlar neticesinde telefonun bataryasını en çok yiyen uygulamalardan sadece biri.
-Google Chrome
-Candy Crush Saga
-Shazam
-Path
-Youtube: Youtube’da zaman geçirmek,videolar izlemekte pili azaltıyor.
-Spotify
-Tumblr
-musical.ly: Bir nevi vokalin sessiz ama mimikli, ifadeli, görüntülüsünü yaptıran; şarkıya klip çekmenizi sağlayan ilginç bir mobil uygulama. Ama tam bir batarya düşmanı!
-Antivirüs Programları: Telefonunuzda antivirüs programları varsa aklınızda olsun, tam bir pil tüketme canavarı!
-The Weather Channel: Hava durumu uygulamaları pilin gücünü tüketiyor.