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Selçuk: LGS'yi huzurla tamamladık

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın huzurla tamamladığını belirtti.

20 Haziran 2020 Cumartesi 14:03
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Selçuk: LGS'yi huzurla tamamladık

Türkiye Cumhuriyeti Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, bugün yapılan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınavın huzurla tamamladığını belirtti.

Bakan Selçuk, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, yerel yönetimler ve eğitim camiası iş birliğiyle uzun süredir tedbirlerine odaklandığımız LGS’yi huzurla tamamladık. Milli Eğitim Bakanı olarak çocuklarımız ve aileleri başta olmak üzere sürece katkı sunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum" ifadesini kullandı.

Anahtar Kelimeler:
Ziya SelçukMilli Eğitim BakanıLGS
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Ben 2020-06-20 15:10:35

https://www.cumhuriyet.com.tr/galeri/lgsdeki-kalabaliga-isyan-ettiler-1746333/3

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