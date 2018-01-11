Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
114719
ALTIN
160.503
DOLAR
3.7792
STERLİN
5.1181
EURO
4.5521
“Ekmeksiz diyet olmaz”
“Ekmeksiz diyet olmaz”
Daha lezzetli yemek yapmanın 20 sırrı
Daha lezzetli yemek yapmanın 20...
Karabiber deyip geçmeyin!
Karabiber deyip geçmeyin!
Bebek sahibi olmak isteyen stres yapmasın!
Bebek sahibi olmak isteyen stres...
Ekmeği kes kilo verirsin sözü doğru mu?
Ekmeği kes kilo verirsin sözü...

Sevgili sandılar robot çıktı…

Çöpçatanlık uygulamaları gün geçtikçe yayılırken bu uygulamalar hakkında ilginç haberler de geliyor. Çin'de erkekleri dolandırmak için programlanmış bir yazılım çöpçatanlık uygulaması üzerinden inanılmaz bir vurgun yaptı.

11 Ocak 2018 Perşembe 18:20
Sevgili sandılar robot çıktı…
banner10

Teknoloji alanında çığır açan Çin’de duyanları şaşırtan haberlere bir yenisi daha eklendi. Çöpçatan uygulamalarının yapay zekâ ürünü kadınlarla erkekleri dolandırdığı ortaya çıktı. Tahminlere göre uygulamadaki yapay zeka, 10 binlerce erkeği kandırdı. Son dakikaya kadar karşılarında konuştuklarını kadın sanan çapkınlar, kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

ŞİRKETLER KAPATILDI

Modern Express Gazetesi'nin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılmıştı.

banner22
Son Güncelleme: 11.01.2018 18:21
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada!
Biyonik penisli erkek seks robotları 2018’de piyasada!
AB'den süper bilgisayar yatırımı hazırlığı
AB'den süper bilgisayar yatırımı hazırlığı
WhatsApp gruplarına gizlice girmek mümkün!
WhatsApp gruplarına gizlice girmek mümkün!

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim