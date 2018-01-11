Sevgili sandılar robot çıktı…

Teknoloji alanında çığır açan Çin’de duyanları şaşırtan haberlere bir yenisi daha eklendi. Çöpçatan uygulamalarının yapay zekâ ürünü kadınlarla erkekleri dolandırdığı ortaya çıktı. Tahminlere göre uygulamadaki yapay zeka, 10 binlerce erkeği kandırdı. Son dakikaya kadar karşılarında konuştuklarını kadın sanan çapkınlar, kadınlara uygulama üzerinden hediye ve para göndermek için 1 milyar yuan (yaklaşık 576 milyon TL) harcadı.

ŞİRKETLER KAPATILDI

Modern Express Gazetesi'nin haberine göre 21 yazılım şirketi kapatılırken, 600'den fazla şüpheli gözaltına alındı. Operasyon, bazı kadınların mesajlarının bilgisayarlar tarafından otomatik üretildiğinin tespit edilmesi üzerine başlatılmıştı.