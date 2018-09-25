Shazam tamamen ücretsiz oldu!

Geçtiğimiz haftalar Avrupa Birliği, Amerikan teknoloji şirketi Apple'ın Shazam müzik uygulamasını satın almasına onay vermişti.

Bunun için onay alınmasının sebebi; kişisel bilgisayar, akıllı telefon ve tabletler için mobil bir uygulama olan Shazam, cihazlardaki mikrofonu kullanarak çalan müzikleri tanımlıyor.

Avrupa'da faaliyet gösteren büyük ölçekli şirket birleşmeleri veya satın almalarını denetlemek AB Komisyonu yetkileri arasında. AB Komisyonu, bu inceleme ve soruşturmalarda rekabete aykırı bir durum olup olmadığını değerlendirmekle yükümlü.

Bu gelişmenin ardından uygulama adına yeni bir duyuru daha geldi. Uygulamanın App Store'da güncellenmesinden sonra herkes için reklamsız olacağı dile getirildi. Şu an ise reklamsız bir Shazam için yaklaşık 3 dolar ödemeniz gerekiyor.

Shazam artık tamamen ücretsiz hizmet verecek!

Android kullanıcılarının bu alımdan korkmasına gerek yok çünkü Apple'ın Shazam'ın Android versiyonunu kapatması gibi bir durum şimdilik söz konusu değil.

Hatta uygulamanın Android sürümü, Android 9 Pie'ı desteklemesi için bugün güncellendi. Bu birliktelikten olumlu dönüşler aldığını ifade eden Apple Music'in Başkan Yardımcısı Oliver Schusser, ortak müzik ve yenilikçilik sevgisiyle beraber kullanıcılara müzikleri keşfetmek, deneyimlemek ve eğlenmek için daha iyi yollar sunmak için heyecanlı olduğunu belirtti.