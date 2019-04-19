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Şifre skandalı Instagram'a sıçradı! Hemen değiştirin, yoksa...

Facebook milyonlarca Instagram şifresini 'korumasız' saklamış.

19 Nisan 2019 Cuma 13:15
Şifre skandalı Instagram'a sıçradı! Hemen değiştirin, yoksa...
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Sosyal paylaşım sitesi Facebook, sahibi olduğu Instagram uygulamasına ait milyonlarca kullanıcının parola bilgilerinin şifrelenmeden saklandığını ve bu bilgilerin şirket çalışanlarının erişimine açık olduğunu tespit ettiklerini duyurdu.

Şifre skandalı Instagram'a sıçradı! Hemen değiştirin, yoksa...

Teknoloji haberleri sitesi The Verge'de yer alan habere göre, Instagram kullanıcılarının şifrelenerek saklanması gereken parola bilgileri, şirket tarafından düz metin olarak ve 20 binden fazla çalışanın erişimine açık bir şekilde depolandı.

Şifre skandalı Instagram'a sıçradı! Hemen değiştirin, yoksa...

Öte yandan Instagram hesaplarıyla ilgili güvenlik açığı geçen ay gündeme gelmiş, Facebook bu durumu kabul ederek, şirket personeli tarafından parola bilgisine ulaşılabilen hesap sayısının on binlerle sınırlı olduğunu açıklamıştı.

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Facebook'tan yapılan son açıklamada, milyonlarca Instagram kullanıcısının bu güvenlik açığından etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi. 

Açıklamada ayrıca, yüz milyonlarca Facebook kullanıcısının parola bilgilerinin de şifrelenmeden saklandığına yer verildi.

Şifre skandalı Instagram'a sıçradı! Hemen değiştirin, yoksa...

Uzmanlar kullanıcılara hesap güvenliği için parolalarını yenilemelerini tavsiye ediyor.

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Anahtar Kelimeler:
FacebookInstagram
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