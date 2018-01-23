Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
118400
ALTIN
162.426
DOLAR
3.7762
STERLİN
5.2936
EURO
4.6436
Böyle diyenden korkun: 'Benim annem bir melek karıcığım!'
Böyle diyen erkekten korkun!
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi anlıyor"
"Kadınlar köpekleri erkeklerden daha iyi...
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Aşırı korumak çocuğa zarar veriyor
Erkeklerde kısırlığı tetikleyebilen 3 alışkanlık
Bu alışkanlıklar kısır yapıyor!
Batıl evlilik inançları
Batıl evlilik inançları

Silinen dosya nasıl geri getirilir?

Bazen farkında olmadan bilgisayarımız veya telefonumuzdan gerekli dosyaları veya fotoğrafları kalıcı olarak silebiliyoruz.

23 Ocak 2018 Salı 17:16
Silinen dosya nasıl geri getirilir?
banner10

Video, fotoğraf, ödev, tez, mailler, yazıışmlara derken bir sürü hayati önem taşıyan dosyaları bilgisayarımızda saklıyoruz. Bu dosyaların kaybolması da bizim için büyük problem teşkil ediyor. Sabit disklerin çalışma prensibi bize silinen dosyaları geri getirme fırsatı sunuyor. Sadece hard diskiniz ufak bir işlemle o verileri tekrar yazılabilir hale getiriyor. İşte silinen dosyaları kurtarmak için tasarlanmış programlar…

BİLGİSAYARDA SİLİNEN DOSYA NASIL GERİ GETİRİLİR?

Fotoğraflar, belgeler, videolar gibi kimi zaman maddi ya da manevi büyük değeri olan dosyaları bilgisayardan yanlışlıkla sileriz, bu noktada sildiğiniz anda durumu fark ederseniz dosyayı kurtarmanızın olasılığı çok yüksek. İlk yapmanız gereken veri kaybını fark ettiğiniz anda söz konusu sürücüyü kullanmayı durdurmanız ve etkilenen sürücüyü, kurtarma işlemine kadar hiç kullanmamanız.

İnternet üzerinde ücretsiz ve ücretli yardımcı programlarla bu işlemler kolayca gerçekleştirilmekte. DMDE Free Edition, Recuva, PhotoRec, Partition Recovery, Paragon RescueKit 14 gibi kendini duyurmuş programlar bu konuda yardımınıza yetişebilir. İnternet üzerinden bu programları indirmek istediğinizde kaynağının güvenilir olduğuna emin olmanız önemli bir ayrıntı.

banner22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CIA 15 yaşında hacker tarafından hacklendi!
CIA 15 yaşında hacker tarafından hacklendi!
Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz?
Ne zaman öleceğinizi bilmek ister misiniz?
Wifi şifresi nasıl değiştirilir?
Wifi şifresi nasıl değiştirilir?

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim