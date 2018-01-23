Silinen dosya nasıl geri getirilir?

Video, fotoğraf, ödev, tez, mailler, yazıışmlara derken bir sürü hayati önem taşıyan dosyaları bilgisayarımızda saklıyoruz. Bu dosyaların kaybolması da bizim için büyük problem teşkil ediyor. Sabit disklerin çalışma prensibi bize silinen dosyaları geri getirme fırsatı sunuyor. Sadece hard diskiniz ufak bir işlemle o verileri tekrar yazılabilir hale getiriyor. İşte silinen dosyaları kurtarmak için tasarlanmış programlar…

BİLGİSAYARDA SİLİNEN DOSYA NASIL GERİ GETİRİLİR?

Fotoğraflar, belgeler, videolar gibi kimi zaman maddi ya da manevi büyük değeri olan dosyaları bilgisayardan yanlışlıkla sileriz, bu noktada sildiğiniz anda durumu fark ederseniz dosyayı kurtarmanızın olasılığı çok yüksek. İlk yapmanız gereken veri kaybını fark ettiğiniz anda söz konusu sürücüyü kullanmayı durdurmanız ve etkilenen sürücüyü, kurtarma işlemine kadar hiç kullanmamanız.

İnternet üzerinde ücretsiz ve ücretli yardımcı programlarla bu işlemler kolayca gerçekleştirilmekte. DMDE Free Edition, Recuva, PhotoRec, Partition Recovery, Paragon RescueKit 14 gibi kendini duyurmuş programlar bu konuda yardımınıza yetişebilir. İnternet üzerinden bu programları indirmek istediğinizde kaynağının güvenilir olduğuna emin olmanız önemli bir ayrıntı.