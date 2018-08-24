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Snapchat'in yeni özelliği çok konuşulacak!

Snapchat artık müzikal GIF'ler göndermenize olanak sağlıyor

24 Ağustos 2018 Cuma 12:03
Snapchat'in yeni özelliği çok konuşulacak!

Son zamanlarda kullanıcı sayısında ciddi problemler yaşayan Snapchat, dönemin gerisinde kalmaya yüz tutmaya başladı. Bu nedenle kullanıcılarından gelen istekleri geri çevirmemeye çalışan sosyal medya devi artık müzikal GIF'ler göndermenize olanak sağlıyor.

Snapchat dışında GIF'leri ile popülerleşen TuneMoji GIF'lerine artık Snapchat için erişmek mümkün olacak. Kullanıcılar bu GIF'leri hem birbirlerine sohbet ekranından gönderebilecek, hem de hikayelerinde paylaşabilecekler.

Müzikal GIF'leri kullanabilmeniz için Snapchat ile birlikte cihazınıza TuneMoji uygulamasının da kurulu olması gerekiyor. Bu uygulama yüklenmediği zaman maalesef bu özellikten yararlanamıyorsunuz. TuneMoji, aslında Instagram'ın GIF servisi olmayı üstlenen Giphy gibi işlemekte.

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Son Güncelleme: 24.08.2018 12:07
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