Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı

Hafıza kartları genelde çok ilgi çekmeyen şeylerdir. Üreticiler her sene yeni ve güncellenmiş versiyonları piyasaya sürerken bu çoğunlukla teknoloji medyasının gözünden kaçar. Ancak Sony'nin profesyonellere yönelik yeni hafıza kartları olan ve "dünyanın en hızlısı ve en sağlamı" sözleriyle pazarlanan SD kartlar biraz daha farklı.

SF-G serisi TOUGH (sağlam) modelli UHS-II SD kartları, daha çok zorlu koşullarda çalışan profesyonel fotoğrafçılar için hedeflenmiş. Sony'ye göre bu kartlar, standart bir SD karttan yaklaşık 18 kat daha güçlü.

Sony, yeni TOUGH kartlarında tek parçalı döküm sistemini kullandığından yazma koruması switch'ini kaybediyoruz. Bu, bazıları için aşması zor bir problem olsa da kolay kırılabilir bir parça olduğundan böyle bir SD kartta bulunmaması daha mantıklı. Çünkü eğer önceliğiniz ekstrem koşullarsa, birtakım şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor.

Bu tek parçalı tasarım, kartı neredeyse kırılamaz hale getirirken sıvılardan ve tozlardan da koruyor. Kartta IP68 sertifikası da var.

Performansa gelecek olursak, TOUGH kartları bu konuda çok ciddi. 299 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen kart, yüksek çözünürlükte ve hızlı çekim modunda fotoğraf çekenler için ideal. Aynı zamanda V90 spesifikasyonuyla yüksek çözünürlükte kayıt yaparken hiç zorlanmayacaksınız.

Tahmin edebileceğiniz gibi Sony’nin yeni SD kartları hiç de ucuz değil. Ekim ayında satışa sunulacak bu serinin giriş seviyesindeki modeli olan SF-G32T/T1'in 32 GB'lık modeli 72.99 dolar olurken; 64 ve 128 GB modelleri ise sırasıyla 131.99 ve 275.99 dolar olacak.