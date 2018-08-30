Galeriler Videolar
KIBRIS DÜNYA RUM BASINI TÜRKİYE SAĞLIK TEKNOLOJİ SPOR MAGAZİN KÜLTÜR SANAT
BİST
93281
ALTIN
261.311
DOLAR
6.7608
STERLİN
8.6532
EURO
7.8865
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, yeni özelliğini test ediyor
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı
Sony'den, Her Koşula Dayanabilen SD...
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız çalınabilir
Klavye üzerindeki ısı izlerinden parolanız...
Whatsapp kullanıcılarını bekleyen tehlike
Whatsapp'ta bir dönemin sonu geldi
İşte Android Pie güncellemesi alacak telefonlar listesi
Android Pie güncellemesi alacak telefonlar...

Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı

Günlük hayatımızda belki de sürekli kullandığımız ve ancak bozulunca orada olduğunun farkına vardığımız SD kartlar. Sony'nin ise bu bozulma durumuna karşı bir çözümü var.

30 Ağustos 2018 Perşembe 09:45
Sony, Her Koşula Dayanabilen SD Kartlarını Tanıttı

Hafıza kartları genelde çok ilgi çekmeyen şeylerdir. Üreticiler her sene yeni ve güncellenmiş versiyonları piyasaya sürerken bu çoğunlukla teknoloji medyasının gözünden kaçar. Ancak Sony'nin profesyonellere yönelik yeni hafıza kartları olan ve "dünyanın en hızlısı ve en sağlamı" sözleriyle pazarlanan SD kartlar biraz daha farklı.

SF-G serisi TOUGH (sağlam) modelli UHS-II SD kartları, daha çok zorlu koşullarda çalışan profesyonel fotoğrafçılar için hedeflenmiş. Sony'ye göre bu kartlar, standart bir SD karttan yaklaşık 18 kat daha güçlü.

Sony, yeni TOUGH kartlarında tek parçalı döküm sistemini kullandığından yazma koruması switch'ini kaybediyoruz. Bu, bazıları için aşması zor bir problem olsa da kolay kırılabilir bir parça olduğundan böyle bir SD kartta bulunmaması daha mantıklı. Çünkü eğer önceliğiniz ekstrem koşullarsa, birtakım şeylerden fedakarlık yapmanız gerekiyor.

Bu tek parçalı tasarım, kartı neredeyse kırılamaz hale getirirken sıvılardan ve tozlardan da koruyor. Kartta IP68 sertifikası da var.

Performansa gelecek olursak, TOUGH kartları bu konuda çok ciddi. 299 MB/s yazma hızlarına ulaşabilen kart, yüksek çözünürlükte ve hızlı çekim modunda fotoğraf çekenler için ideal. Aynı zamanda V90 spesifikasyonuyla yüksek çözünürlükte kayıt yaparken hiç zorlanmayacaksınız.

Tahmin edebileceğiniz gibi Sony’nin yeni SD kartları hiç de ucuz değil. Ekim ayında satışa sunulacak bu serinin giriş seviyesindeki modeli olan SF-G32T/T1'in 32 GB'lık modeli 72.99 dolar olurken; 64 ve 128 GB modelleri ise sırasıyla 131.99 ve 275.99 dolar olacak.

banner22
Anahtar Kelimeler:
SonySD KartlarTeknolojiHaber
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Twitter, Kullanıcılara 'Takipten Çıkarılacak Kişiler' Önerisinde Bulunacak
Seks robotları, insanlardan ayırt edilemez hale gelecek
Seks robotları, insanlardan ayırt edilemez hale gelecek
Çinli bilim adamları eksikliği otizme neden olabilen bir gen keşfetti
Çinli bilim adamları eksikliği otizme neden olabilen bir gen keşfetti

banner5

banner31

Galeriler Videolar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    Gündem Kıbrıs Gazetesi

    Themis Center Kat: 3 Daire: 44 Mağusa / KKTC

    Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim