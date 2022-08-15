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Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap verecek

Spotify, kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap sunan uygulamasını Türkiye'de yeniden hayata geçirdi.

15 Ağustos 2022 Pazartesi 22:39
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Spotify, 3 ay ücretsiz premium hesap verecek


İsveçli dijital müzik ve podcast dinleme platformu Spotify, geçtiğimiz aylarda 2022'in ilk çeyreğine ait verilerini yayınlamış ve 433 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamıştı. Şirketin ücretli abone sayısı ise 188 milyon seviyesinde.

Popüler müzik akış platformu, bir kez daha ilk defa premium abone olacaklardan 3 ay ücret almayacağını duyurdu.

Süre yeniden 3 aya çıktı

Şirket daha önce bu uygulamasını Türkiye için 1 aya düşürmüştü. Bu sayede daha fazla Türk kullanıcıyı kazanmayı amaçlayan Spotify, bugünden itibaren kullanıcılara 3 ay ücretsiz premium hesap verecek.

Güncel Spotify fiyatları

Spotify’ın bireysel olarak en düşük fiyatı 20,99 TL olarak dikkat çekiyor. Eğer öğrenciyseniz, ödemeniz gereken tutar 10,49 TL olarak belirlendi.

Anahtar Kelimeler:
SpotifyTeknoloji
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